Расследования 08.02.2021 11:31
0
08.02.2021 11:31
Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области задержали в Подмосковье 31-летнего предпринимателя по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.
Мужчина подозревается в обмане 47-летнего индивидуального предпринимателя из Быковского района Волгоградской области. Потерпевший в январе текущего года обратился в полицию. Он сообщил, что через интернет-сервис заказал вакуумный насос для своей иномарки. С мужчиной связался продавец, переслал ему фотографии товара и запросил за него 5 тысяч рублей. Покупатель перевел деньги, однако поступления товара не дождался, а продавец перестал выходить на связь.
Оперативникам удалось установить подозреваемого и задержать. Он сознался в содеянном и пояснил, что хотел улучшить свое материальное положение. В ходе обысков оперативники изъяли у него банковские карты, сотовый телефон и сим-карту.
Возбуждено уголовное дело. В отношении жителя Московской области избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Реклама
Родные погибшей под колесами машины Росгвардии волгоградской пенсионерки ищут очевидцев трагедии08.02.2021 10:03
Расследования 08.02.2021 10:03
Глава СК РФ поручил разобраться в причинах новой коммунальной аварии в Волжском07.02.2021 19:32
Расследования 07.02.2021 19:32
Ударила и оторвала пуговицу: селянку осудили за нападение на полицейского под Волгоградом07.02.2021 08:52
Расследования 07.02.2021 08:52
В Волгограде дело о гибели пенсионерки после наезда машины Росгвардии взяли на особый контроль05.02.2021 21:01
Расследования 05.02.2021 21:01
Гибель пассажиров катамарана в Волгограде обернулась приговором двоим сотрудникам МЧС05.02.2021 16:42
Расследования 05.02.2021 16:42
Волгоградского экс-депутата обязали за месяц прочитать 18 томов уголовного дела05.02.2021 16:14
Расследования 05.02.2021 16:14
После ДТП с пострадавшим ребенком росгвардейцем займется Волгоградский гарнизонный суд05.02.2021 13:16
Расследования 05.02.2021 13:16
В Волгограде арестовали заместителя директора медколледжа05.02.2021 12:10
Расследования 05.02.2021 12:10
В Волгограде служба судебных приставов обидела избитую должниками сотрудницу05.02.2021 11:10
Расследования 05.02.2021 11:10
В волгоградском техникуме за взятки выдавали корочки помощника машиниста05.02.2021 09:46
Расследования 05.02.2021 09:46
Под Волгоградом коммунальщиков ждет возмездие за упавшего в яму с водой ребенка04.02.2021 16:25
Расследования 04.02.2021 16:25
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонии04.02.2021 11:04
Расследования 04.02.2021 11:04
Арестован главврач детской больницы Волжского по подозрению в мошенничестве04.02.2021 09:44
Расследования 04.02.2021 09:44
«Никого не побуждала»: Анна Мелконян отрицает причастность к убийству отца школьницы в Волгограде02.02.2021 12:58
Расследования 02.02.2021 12:58
В Волгоградской области маршрутчика отправили под домашний арест за потасовку с конкурентом01.02.2021 17:20
Расследования 01.02.2021 17:20
Реклама