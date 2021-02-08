



Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области задержали в Подмосковье 31-летнего предпринимателя по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.

Мужчина подозревается в обмане 47-летнего индивидуального предпринимателя из Быковского района Волгоградской области. Потерпевший в январе текущего года обратился в полицию. Он сообщил, что через интернет-сервис заказал вакуумный насос для своей иномарки. С мужчиной связался продавец, переслал ему фотографии товара и запросил за него 5 тысяч рублей. Покупатель перевел деньги, однако поступления товара не дождался, а продавец перестал выходить на связь.

Оперативникам удалось установить подозреваемого и задержать. Он сознался в содеянном и пояснил, что хотел улучшить свое материальное положение. В ходе обысков оперативники изъяли у него банковские карты, сотовый телефон и сим-карту.

Возбуждено уголовное дело. В отношении жителя Московской области избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям.



