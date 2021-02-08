Названа причина пожара на базе стройматериалов под Волгоградом

Происшествия 08.02.2021 09:09
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08.02.2021 09:09
Пожар на базе стройматериалов в Краснослободске мог произойти из-за аварийного режима работы электропроводки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Напомним, накануне около десяти утра загорелись деревянные доски на базе, расположенной на ул. Ленина. Полыхнул и вагончик. Пожар потушили через сорок минут. Погибших и пострадавших нет.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
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