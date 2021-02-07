Расследования 07.02.2021 19:32
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07.02.2021 19:32
Председатель Следственного комитета России поручил организовать доследственную проверку по факту новой коммунальной аварии в Волжском, в результате которой временно было прекращено водоснабжение 800 потребителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном силовом ведомстве, в рамках проверки предстоит тщательно установить все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за обслуживание трубопровода; разобраться в причинах повторения подобного случая и по результатам – доложить в центральный аппарат ведомства. Ход доследственной проверки поставлен на личный контроль председателя СК России.
Напомним, сегодня утром произошел порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 500 мм в районе дома №32 по ул. Оломоуцкой. Движение по улице Оломоуцкой от пересечения с улицей Мира и до пересечения с улицей Дружбы было перекрыто полицией сразу после образования течи. Стоящие рядом дома переключили на резервное водоснабжение. В дома №30, 31 и 18 вода вернулась по такой же схеме к полудню. Аварийная ситуация устраняется, пояснили в мэрии Волжского. Движение по улице Оломоуцкая уже открыто.
Напомним, что это не первая коммунальная авария в Волжском: 3 января 2021 года в результате прорыва трубопровода с горячей водой пострадали четыре человека, 2 из которых скончались. Уголовное дело по данному факту по поручению главы ведомства расследуется в центральном аппарате СК России. Двое сотрудников ООО «Волжские тепловые сети» были арестованы на два месяца.
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