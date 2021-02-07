Общество

Судебные баталии вокруг магазина у главной площади Волгограда идут третий год

Общество 07.02.2021 20:31
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07.02.2021 20:31


Судебные тяжбы администрации Волгограда с собственником торгового павильона «МАН 24 часа» возле площади Павших борцов продолжаются уже больше двух лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, по иску мэрии отменены принятые еще в феврале 2018 года Двенадцатым арбитражным апелляционным судом обеспечительные меры в виде запрета управлению Росреестра по Волгоградской области совершать действия по регистрации перехода права собственности указанного спорного объекта. Однако решение не окончательное – оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, в мае 2018 года суд признал отсутствующим зарегистрированное право собственности ООО «ТКМ-Капитал» (ИНН 3443925956) на здание торгового павильона «МАН 24 часа», расположенного в самом центре города-героя – у главной площади Волгограда, возле Александровского сквера, где за два года был построен Александро-Невский собор. Торговый павильон находится по адресу ул. Гоголя,5. Площадь торгового павильона, в котором осуществляется торговля продовольственными и непродовольственными товарами, составляет 569 кв.м. без учета ступеней и погрузочных площадок площадью еще 114 кв.м.
Для исполнения указанного судебного акта администрации Волгограда должна обратиться в территориальное управление Росреестра через ГКУ ВО «МФЦ» с заявлением о прекращении права собственности на строение торгового павильона. Однако из-за наложенного запрета регистрационных действий сделать это было нельзя. Тогда в адрес УФССП России по Волгоградской области и суд были направлены заявления о возможности снятия ограничений прав в виде запрета регистрационных действий на спорный объект. Судебные приставы обеспечительные меры отменили. 
Рассмотрев материалы дела суд пришел к выводу, что отмена принятой судом обеспечительной меры возможна, так как появились новые обстоятельства, обосновывающие необходимость отмены меры обеспечения иска.
По сведениям ЕГРЮЛ, ООО «ТКМ-Капитал» проходит процедуру банкротства. В отношении юридического лица введено конкурсное производство. Одним из учредителей этого ООО является Владимир Александрович Воробьев. Он и Андрей Владимирович Воробьев были привлечены к участию в этом деле в качестве третьих лиц.
Ранее сообщалось, что право аренды сроком на 6 лет земельного участка площадью 540 кв.м. в феврале 2002 года получил Андрей Владимирович Воробьев. Тогда он был признан победителем торгов. На этой земле ему было разрешено возвести сооружение мобильного сборно-разборного одноэтажного здания. В апреле 2005 года постановлением администрации Волгограда Воробьеву было разрешено строительство временных торговых павильонов на этом земельном участке. Право собственности на торговый павильон на улице Гоголя,5 за Воробьевым было признано в ноябре 2006 года решением Центрального районного суда Волгограда. 
Известный волгоградский предприниматель, владелец некогда крупнейшей в регионе торговой сети «МАН» Андрей Воробьев был признан несостоятельным (банкротом) 27 сентября 2019 года по иску Банка ВТБ. В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества. 

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