Экономика

В Волгоградской области хотят удержать цены на хлеб

Экономика 07.02.2021 10:21
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07.02.2021 10:21


В Волгоградской области готовятся объявить сбор заявок от производителей муки на получение субсидий на компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления администрации Волгоградской области, мукомолы могут рассчитывать на компенсацию затрат в размере 50% разницы между текущим ценами и средней ценой в Российской Федерации, сложившейся на пшеницу в течение последних трех лет. Одно из главных условий оформления дотации  – «не повышение цены на продукцию в месяце получения субсидии по отношению к средней цене в месяце, предшествующим получению субсидии». 
Сдерживать цены на хлеб власти региона собираются за счет федеральных средств. В конце января этого года правительство РФ выделило субъектам на эти цели более 4,5 миллиарда рублей.  В кабмине рассчитывают, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции. Волгоградская область получит более 42 миллионов рублей на эти цели. Астраханской области, в частности, выделили  всего около 1,3 миллиона рублей, Саратовской – 92 миллиона. 
Напомним, цены на хлеб начали расти осенью прошлого года. В настоящий момент в Волгоградской области стоимость хлеба из ржаной и смешанной пшеничной и ржаной муки сложилась в среднем на уровне 48 рублей за кг, хлеба и булочных изделий из муки 1 и 2 сорта – на уровне 46 рублей за кг. 

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