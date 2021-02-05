В Волгограде дело о гибели пенсионерки после наезда машины Росгвардии взяли на особый контроль





По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Росгвардии, в результате которого скончалась пенсионерка, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, к его расследованию подключились следователи-криминалисты областного аппарата регионального управления СКР, ход и результаты следственных действий находится на контроле руководства ведомства.

По данным следствия, трагический инцидент произошел сегодня утром в Советском районе Волгограда. Во время движения по проспекту Университетский сотрудник Росгвардии, управлявший служебным автомобилем, не заметил пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 69-летняя Лидия Попова получила различные травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в лечебное учреждение. Спустя несколько часов пострадавшая скончалась. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы смертельного наезда, отметили в ведомстве.

Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области утверждали, что пожилая женщина выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода. В пресс-службе Росгвардии заявляли, что патрульная машина ехала на разрешающий сигнал светофора без нарушений скоростного режима. Позднее дочь погибшей женщины Татьяна Гришанина рассказала корреспонденту ИА «Высота 102», что ее мама не могла быстро перебежать через дорогу по причинам проблем с коленными суставами и была дисциплинированным пешеходом.



