Расследования

В Волгограде дело о гибели пенсионерки после наезда машины Росгвардии взяли на особый контроль

Расследования 05.02.2021 21:01
0
05.02.2021 21:01


По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Росгвардии, в результате которого скончалась пенсионерка, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, к его расследованию подключились следователи-криминалисты областного аппарата регионального управления СКР, ход и результаты  следственных действий находится на контроле руководства ведомства.
По данным следствия, трагический инцидент произошел сегодня утром в Советском районе Волгограда. Во время движения по проспекту Университетский сотрудник Росгвардии, управлявший служебным автомобилем, не заметил пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 69-летняя  Лидия Попова  получила  различные  травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в лечебное учреждение. Спустя несколько часов пострадавшая скончалась. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы смертельного наезда, отметили в ведомстве.
Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области утверждали, что пожилая женщина выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода.  В пресс-службе Росгвардии заявляли, что патрульная машина ехала на разрешающий сигнал светофора без нарушений скоростного режима. Позднее дочь погибшей женщины Татьяна Гришанина рассказала корреспонденту ИА «Высота 102», что ее мама не могла быстро перебежать через дорогу по причинам проблем с коленными суставами и была дисциплинированным пешеходом. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Расследования
05.02.2021 16:42
Расследования 05.02.2021 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2021 16:14
Расследования 05.02.2021 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2021 13:16
Расследования 05.02.2021 13:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2021 12:10
Расследования 05.02.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2021 11:10
Расследования 05.02.2021 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2021 09:46
Расследования 05.02.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2021 16:25
Расследования 04.02.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2021 11:04
Расследования 04.02.2021 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2021 09:44
Расследования 04.02.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2021 12:58
Расследования 02.02.2021 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2021 17:20
Расследования 01.02.2021 17:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2021 16:17
Расследования 01.02.2021 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2021 12:06
Расследования 01.02.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2021 17:20
Расследования 29.01.2021 17:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2021 17:08
Расследования 29.01.2021 17:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:01
В Волгограде дело о гибели пенсионерки после наезда машины Росгвардии взяли на особый контрольСмотреть фотографии
18:17
«Таня, меня сбила машина»: дочь погибшей в ДТП с «Росгвардией» пенсионерки – о трагедии в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:09
Сбитая машиной Росгвардии пенсионерка умерла в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
16:42
Гибель пассажиров катамарана в Волгограде обернулась приговором двоим сотрудникам МЧССмотреть фотографии
16:14
Волгоградского экс-депутата обязали за месяц прочитать 18 томов уголовного делаСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области накажут виновных в покраснении рекиСмотреть фотографии
15:10
На Волжском трубном заводе обсудили природоохранные мероприятия в регионеСмотреть фотографии
14:37
В 2020 году Сбербанк на четверть увеличил выдачу образовательных кредитовСмотреть фотографии
14:37
Упустили время: в Волгоградской области ковид унес жизни еще шестерых человекСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде риэлтор подозревается в обмане своей знакомойСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области умер основатель кукольного театраСмотреть фотографии
13:27
В центре Волгограда заметили отряд полицейских со щитами и дубинкамиСмотреть фотографии
13:26
Чиновников Волгоградской области обязали декларировать криптовалютуСмотреть фотографии
13:16
После ДТП с пострадавшим ребенком росгвардейцем займется Волгоградский гарнизонный судСмотреть фотографии
12:39
Группа «Открытие» создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде арестовали заместителя директора медколледжаСмотреть фотографии
12:02
Московский владелец сети АЗС в Волжском оставил персонал без зарплатыСмотреть фотографии
11:50
«С психикой не в порядке»: после ЧП с гранатой волгоградцы рассказали о странных соседяхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
На перекрестке в Волгограде машина снесла светофорСмотреть фотографии
11:25
Сады Придонья помогают сохранить леса РоссииСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде жильцы аварийных домов досрочно справят новосельеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде служба судебных приставов обидела избитую должниками сотрудницуСмотреть фотографии
10:57
В Советском районе Волгограда машина «Росгвардии» сбила пенсионеркуСмотреть фотографии
09:46
В волгоградском техникуме за взятки выдавали корочки помощника машинистаСмотреть фотографии
09:26
Жителей многоэтажки в Волгограде эвакуировали из-за угрозы взрыва гранатыСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде проверили обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооруженийСмотреть фотографии
08:38
В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 местСмотреть фотографии
08:37
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»Смотреть фотографии
20:37
«Господа, вы звери?»: в Волгограде перестреляли биркованных собак (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Новогодние премии в 2020 году стали платить чащеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 