В Волгограде дело о гибели пенсионерки после наезда машины Росгвардии взяли на особый контроль

Расследования 05.02.2021 21:01
0
05.02.2021 21:01
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Росгвардии, в результате которого скончалась пенсионерка, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, к его расследованию подключились следователи-криминалисты областного аппарата регионального управления СКР, ход и результаты следственных действий находится на контроле руководства ведомства.
По данным следствия, трагический инцидент произошел сегодня утром в Советском районе Волгограда. Во время движения по проспекту Университетский сотрудник Росгвардии, управлявший служебным автомобилем, не заметил пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 69-летняя Лидия Попова получила различные травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в лечебное учреждение. Спустя несколько часов пострадавшая скончалась. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы смертельного наезда, отметили в ведомстве.
Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области утверждали, что пожилая женщина выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода. В пресс-службе Росгвардии заявляли, что патрульная машина ехала на разрешающий сигнал светофора без нарушений скоростного режима. Позднее дочь погибшей женщины Татьяна Гришанина рассказала корреспонденту ИА «Высота 102», что ее мама не могла быстро перебежать через дорогу по причинам проблем с коленными суставами и была дисциплинированным пешеходом.
Реклама
Гибель пассажиров катамарана в Волгограде обернулась приговором двоим сотрудникам МЧС05.02.2021 16:42
Расследования 05.02.2021 16:42
Волгоградского экс-депутата обязали за месяц прочитать 18 томов уголовного дела05.02.2021 16:14
Расследования 05.02.2021 16:14
После ДТП с пострадавшим ребенком росгвардейцем займется Волгоградский гарнизонный суд05.02.2021 13:16
Расследования 05.02.2021 13:16
В Волгограде арестовали заместителя директора медколледжа05.02.2021 12:10
Расследования 05.02.2021 12:10
В Волгограде служба судебных приставов обидела избитую должниками сотрудницу05.02.2021 11:10
Расследования 05.02.2021 11:10
В волгоградском техникуме за взятки выдавали корочки помощника машиниста05.02.2021 09:46
Расследования 05.02.2021 09:46
Под Волгоградом коммунальщиков ждет возмездие за упавшего в яму с водой ребенка04.02.2021 16:25
Расследования 04.02.2021 16:25
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонии04.02.2021 11:04
Расследования 04.02.2021 11:04
Арестован главврач детской больницы Волжского по подозрению в мошенничестве04.02.2021 09:44
Расследования 04.02.2021 09:44
«Никого не побуждала»: Анна Мелконян отрицает причастность к убийству отца школьницы в Волгограде02.02.2021 12:58
Расследования 02.02.2021 12:58
В Волгоградской области маршрутчика отправили под домашний арест за потасовку с конкурентом01.02.2021 17:20
Расследования 01.02.2021 17:20
В Волгограде следователи вернули дитю Сталинграда квартиру, "отжатую" мошенником01.02.2021 16:17
Расследования 01.02.2021 16:17
Суд отправил экс-мэра Волжского в колонию за гибель двух подруг в ДТП01.02.2021 12:06
Расследования 01.02.2021 12:06
Волгоградец проведет молодость в тюрьме за сбыт "убийственной" смеси29.01.2021 17:20
Расследования 29.01.2021 17:20
Прогулка по дворцу в Геленджике: где кальянная и аквадискотека?29.01.2021 17:08
Расследования 29.01.2021 17:08
Реклама