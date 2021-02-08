Экономика

«ВОЛМА». Закон успешного экспорта

Экономика 08.02.2021 09:01 Новости компаний
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08.02.2021 09:01 Новости компаний


Компания «ВОЛМА» стала призером Всероссийского конкурса «Экспортер года».
И, как отметил генеральный директор предприятия Владимир Овчинцев, формула успеха в экспортной деятельности – соответствие высоким требованиям зарубежных потребителей. В первую очередь – в сфере экологической безопасности.
Федеральная компания ВОЛМА - №1 среди российских брендов на рынках сухих смесей, гипсокартона и пазогребневых плит  берет свои корни в Волгограде. Сегодня здесь находятся и Управляющая компания – центр принятия решений, и первое производственное предприятие Волма  - завод «ВОЛМА-Волгоград». Именно на его базе Компания разрабатывает и тестирует технологические новации и продукты, которыми пользуются мастера-отделочники не только в России, но и в странах ЕС и ближнего зарубежья.
Как известно, европейский потребитель достаточно щепетилен в выборе продукции для себя, своей семьи и своего дома. Он требователен, уделяет серьезное внимание как экологичности товаров, так и уровню экологической безопасности предприятий, их производящих. Именно поэтому материалы ТМ ВОЛМА с легкостью завоевывают доверие мастеров Прибалтики, Финляндии, Польши, Германии, Чехии и многих других стран.  За последние годы продажи гипсокартонных листов  ВОЛМА за границу удвоились, а сухих строительных смесей  выросли в три раза. По итогам 2020 года экспорт ВОЛМА вырос более чем на 30%.

«Посмотрите на наш завод в Советском районе, - предлагает Владимир ОВЧИНЦЕВ. – Он находится в черте города. Буквально в 5 метров от его границы - жилые дома. На территории предприятия - цветы и яблони. Никакой грязи. Никакой пыли. Все дело в том, что мы придерживаемся политики перспективных вложений в экологию. Принципиально не ищем прибыль прямо сейчас, а работаем на перспективу. Мы практикуем обязательный раздельный сбор мусора. Это основной посыл — не должно быть отходов, они должны перерабатываться. Регулярно проводим экологические аудиты для проверки динамики показателей и получаем срез, чтобы убрать риски, реализовать возможности по более эффективной работе».
Напомним, что более года назад предприятия ВОЛМА были включены в перечень производителей, реализующих КППК. Помимо экспортного направления, о котором было сказано выше, Компания при поддержке Комитета промышленности и торговли Волгоградской области активно участвует в проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», что позволит ВОЛМА в ближайшие три года повысить данный показатель на 30%. 
Кроме того, ВОЛМА – в ряду передовых компаний региона  в федеральном проекте цифровизации производства. Именно приоритет в развитии современных прогрессивных цифровых технологий управления, аналитики, производства и логистики помог Компании не только устоять в неблагоприятных условиях пандемии 2020 года, но и значительно вырасти, заняв первое место среди отечественных производителей на своих рынках.




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