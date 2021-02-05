



За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 233 новых случая заражения коронавирусом. При этом за данный период благополучно вылечились 229 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, стало известно и о новых жертвах инфекции. Не пережили коронавирус еще шесть жителей региона. Все они не сразу обратились за медицинской помощью. Среди умерших – 68-летняя и 59-летний жители Волгограда, 46-летняя и 62-летняя женщины, проживающие в областном центре, 47-летний волжанин и 66-летняя пенсионерка из Палласовского района. Четверо из скончавшихся поступили в больницы в таком тяжелом состоянии, что не удалось выяснить ни источника, ни обстоятельств заражения.

Всего в Волгоградской области от коронавируса умерли уже 636 человек.



