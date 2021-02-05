В Волгограде риэлтор подозревается в обмане своей знакомой



Мужчина, который решил «навариться» на очень удачной сделке, теперь встретится со своей клиенткой только в суде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении 55-летнего риэлтора возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По данным следствия, женщина обратилась к своему знакомому риэлтору за помощью в продаже земельного участка. Вскоре нашелся покупатель и предложил хорошую сумму - 28 миллионов рублей. Агент по продажам не устоял перед такими деньгами и решил заполучить и свой "лакомый кусочек". Он заявил собственнице участка, что договор купли-продажи заключит только в том случае, если она передаст ему 5 миллионов 600 тысяч рублей. По его словам, из этой суммы 5 миллионов пойдут руководству фирмы в качестве коммерческого подкупа, 100 тысяч рублей – неизвестной женщине, которая якобы активно помогала в заключении договора и 500 тысяч - за его услуги. Женщина согласилась и даже подписала договор, но в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов.

В квартире и на работе подозреваемого прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, флешки и компьютер, где находилась вся информация о продаже дорогостоящего земельного участка. С подозреваемым работают следователи.



