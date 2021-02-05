В Волгограде риэлтор подозревается в обмане своей знакомой

Мужчина, который решил «навариться» на очень удачной сделке, теперь встретится со своей клиенткой только в суде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении 55-летнего риэлтора возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Общество 05.02.2021 13:46
0
05.02.2021 13:46
Мужчина, который решил «навариться» на очень удачной сделке, теперь встретится со своей клиенткой только в суде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении 55-летнего риэлтора возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Мужчина, который решил «навариться» на очень удачной сделке, теперь встретится со своей клиенткой только в суде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении 55-летнего риэлтора возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
По данным следствия, женщина обратилась к своему знакомому риэлтору за помощью в продаже земельного участка. Вскоре нашелся покупатель и предложил хорошую сумму - 28 миллионов рублей. Агент по продажам не устоял перед такими деньгами и решил заполучить и свой "лакомый кусочек". Он заявил собственнице участка, что договор купли-продажи заключит только в том случае, если она передаст ему 5 миллионов 600 тысяч рублей. По его словам, из этой суммы 5 миллионов пойдут руководству фирмы в качестве коммерческого подкупа, 100 тысяч рублей – неизвестной женщине, которая якобы активно помогала в заключении договора и 500 тысяч - за его услуги. Женщина согласилась и даже подписала договор, но в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов.
В квартире и на работе подозреваемого прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, флешки и компьютер, где находилась вся информация о продаже дорогостоящего земельного участка. С подозреваемым работают следователи.
Реклама
В 2020 году Сбербанк на четверть увеличил выдачу образовательных кредитов05.02.2021 14:37
Общество 05.02.2021 14:37
Упустили время: в Волгоградской области ковид унес жизни еще шестерых человек05.02.2021 14:37
Общество 05.02.2021 14:37
В Волгоградской области умер основатель кукольного театра05.02.2021 13:30
Общество 05.02.2021 13:30
В центре Волгограда заметили отряд полицейских со щитами и дубинками05.02.2021 13:27
Общество 05.02.2021 13:27
Московский владелец сети АЗС в Волжском оставил персонал без зарплаты05.02.2021 12:02
Общество 05.02.2021 12:02
В Волгограде жильцы аварийных домов досрочно справят новоселье05.02.2021 11:13
Общество 05.02.2021 11:13
В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 мест05.02.2021 08:38
Общество 05.02.2021 08:38
Координатор Волгоградского штаба Навального попросился на волю04.02.2021 19:34
Общество 04.02.2021 19:34
"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетях04.02.2021 17:45
Общество 04.02.2021 17:45
Арктический холод и метель: дорожники Волгограда готовятся отразить атаку непогоды04.02.2021 16:57
Общество 04.02.2021 16:57
В Волгограде ограничат движение из-за сборки моста через Нулевую продольную04.02.2021 15:59
Общество 04.02.2021 15:59
Объяснимо, но требует проверки: в Волгоградской облдуме изумились счетам за отопление04.02.2021 15:39
Общество 04.02.2021 15:39
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградце04.02.2021 14:08
Общество 04.02.2021 14:08
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской области04.02.2021 13:54
Общество 04.02.2021 13:54
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера04.02.2021 12:37
Общество 04.02.2021 12:37
Реклама