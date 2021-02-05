В 2020 году Сбербанк на четверть увеличил выдачу образовательных кредитов

Общество 05.02.2021 14:37 Новости компаний
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05.02.2021 14:37 Новости компаний
В минувшем году портфель образовательных кредитов Сбербанка вырос на 25% по сравнению со сформированным ранее за всё время. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, такой рост произошёл после того, как в августе 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования были улучшены условия кредитования: процентная ставка снижена с 8,5% до 3%, срок кредита увеличен с 10 до 15 лет.
30% всех образовательных кредитов выдано в Московском банке ПАО Сбербанк, 15,7% — в Северо-Западном и 10% в Среднерусском банке.
"Сразу после принятых изменений мы увидели взрывной рост заявок на кредиты. Так, в сентябре 2020 года выдачи образовательного кредита выросли в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем, а за весь 2020 год после изменений порядка 13 000 студентов оформили заём на получение высшего образования. Это значит, что ещё большее число молодых людей смогли поступить в выбранный вуз и на факультет, на который давно стремились, не прибегая к помощи родителей, а взрослые клиенты — самому возрастному, кстати, 58 лет — смогли осуществить свою мечту о первом или последующем образовании без ущерба для семейного бюджета", - отметил Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Чаще всего студенты, взявшие кредит, выбирают три направления учёбы: юриспруденцию, экономику и медицину. В последнем направлении 10% приходится на стоматологические специальности. Самые востребованные вузы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Фото ru.freepik.com
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