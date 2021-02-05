Московский владелец сети АЗС в Волжском оставил персонал без зарплаты





Зарегистрированная в Москве организация, владеющая сетью АЗС в Волжском, перестала выплачивать зарплату сотрудникам с конца 2020 года. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство поступила коллективная жалоба 10 жителей Волжского о нарушении их трудовых прав.

Проверка показала, что с лета прошлого года заправочные станции этой организации перестали функционировать, но работники, состоявшие в трудовых правоотношениях, продолжали осуществлять охрану АЗС и поддержание их в надлежащем техническом состоянии. После того, как работникам перестали платить, они обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство обратилась в Волжский городской суд с исками о взыскании задолженности по заработной плате. В результате все долги перед работниками на сумму более 400 тысяч рублей были выплачены.

Инициировано привлечение организации-должника к административной ответственности за невыплату зарплаты. Также в отношении руководителя организации организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия признаков состава уголовного преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).



