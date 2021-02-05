









Обнаруженные в подъезде многоэтажки Волгограда предметы оказались макетами двух ручных осколочных гранат Ф-1 с масса-габаритными запалами без взрывателей. Об этом

ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области. С подозрительными вещами разбирались прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

Напомним, накануне около 22.00 из подъезда девятиэтажки №42 по улице Рокоссовского были эвакуировали 60 жильцов. На ручке деревянной двери, расположенной на лестничной площадке второго этажа, висели два предмета, похожих на боевые гранаты. Сотрудники полиции, кинологи с собаками обследовали подъезд, после чего разрешили людям вернуться домой. На улице они провели около двух часов и попали в свои квартиры уже после полуночи.

Жилец с четвертого этажа Александр Сватеев рассказал информагентству, что эвакуировать пришлось, в том числе, лежачих соседей. «Сотрудники Скорой помощи спустили инвалидов к подъезду на колясках», - говорит мужчина.

Сначала жильцам сказали, что в доме произошла утечка газа и поэтому нужно быстро выйти из дома. Уже стоя во дворе, они узнали об угрозе взрыва. «На втором этаже живет странная женщина – у нее с психикой ненормально. Там постоянно дерутся», - говорит мужчина, проживающий этажом выше. Дверь, на которой висели макеты гранат, полицейские обработали черным порошком для снятия отпечатков пальцев.







