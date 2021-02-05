В Волгограде жильцы аварийных домов досрочно справят новоселье

Общество 05.02.2021 11:13
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05.02.2021 11:13
Жильцы аварийных домов, которых должны были переселить к концу 2021 года, начнут переезжать в новые благоустроенные квартиры уже в марте. С начала текущей недели муниципалитет уже проводит показы будущего жилья для волгоградцев, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Контракты на покупку 163 квартир были заключены в рамках выполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно условиям контракта, застройщик был обязан передать жилые помещения не позднее третьего квартала 2021 года. Поскольку в результате открытых конкурсных процедур жилье было приобретено в домах с высокой степенью готовности, администрация Волгограда начала приемку квартир в новостройках ЖК «Колизей» и ЖК «Парк Арена» в Кировском и Советском районах у застройщика с конца 2020 года.
На сегодняшний день муниципалитету переданы 26 однокомнатных, 121 двухкомнатная и 14 трехкомнатных квартир. В новые квартиры переедут жильцы аварийных домов, расположенных в пос. Мирный и им. Саши Чекалина, а также улицах Олимпийской, Светлоярской и др. Владельцы аварийных помещений получат новое жилье в собственность, с теми, кто проживает в домах на условиях социального найма, будут заключены новые контракты.
Напомним, всего по результатам нацпроекта «Жилье и городская среда» до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 9800 человек.
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