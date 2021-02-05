



Бывший и.о. директора Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций предстанет перед судом за получение взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела обвиняется в выдаче фиктивных документов об образовании. Ему инкриминируется совершение трех эпизодов получения взятки группой лиц по предварительному сговору, четырех эпизодов получения взятки за незаконные действия, а также семи эпизодов служебного подлога.

По версии следствия, обвиняемый совместно с заведующим отделом учебной и производственной практики и содействия трудоустройству за денежное вознаграждение выдавали свидетельства об уровне квалификации по профессии "Помощник машиниста тепловоза" и "Помощник машиниста электровоза" без прохождения фактического обучения и проверки уровня знаний по указанным специальностям. Сумма денежного вознаграждения варьировалась от 15 до 45 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года внес в свидетельства об уровне квалификации заведомо ложные сведения о прохождении 7 гражданами обучения в техникуме.

Оперативное сопровождение осуществлялось ОЭБиПК УМВД России по г. Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал частично. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого ранее направлено в суд и в настоящее время находится на стадии рассмотрения.



