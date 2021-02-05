Происшествия

В Волгограде проверили обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооружений

Происшествия 05.02.2021 08:45
0
05.02.2021 08:45


В инспекции госстройнадзора  Волгоградской области обнародовали результаты работы технической комиссии, которая расследовала обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооружений в областном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, трагедия произошла 30 октября прошлого года на строительстве коллектора ливневой канализации и выпуска в Волгу в створе 7-ой Гвардейской. Бригаде рабочих  надо было выкопать траншею глубиной в три метра для последующей установки деревянных щитов. 38-летний бетонщик дал указание экскаваторщику приступить к работе, однако с помощью спецтехники выбрать весь грунт не удалось – оставался один небольшой участок, куда не помещался ковш. Тогда бетонщик сам спустился в траншею и попытался убрать лишнюю землю с помощью лопаты. При этом другие  рабочие предупреждали его, что это может быть опасным, подчеркивается в заключении. Однако мужчина их не послушал. В это время стенки откоса обрушились и мужчину засыпало грунтом. Рабочие, которые стали свидетелями трагедии, пытались откопать своего коллегу, Но это удалось сделать лишь через два с половиной часа с помощью прибывших на место трагедии сотрудников муниципальной службы спасения. 
Комиссия установила, что в случившемся был виноват сам погибший. Он, говорится в заключении комиссии, нарушил трудовую дисциплину, начав работы, не порученные руководителем. 
Напомним, заказчиком работ по строительству ЛОС в Волгограде является МУ «Комдорстрой», подрядчиком – ООО Специальные сварные металлоконструкции». В рамках заключенного  осенью 2019 года контракта с данной компанией в областном центре должны появиться 14 новых очистных сооружений на выпусках ливневой канализации. Работы, которые закончат к концу этого года,   проводятся при поддержке федерального проекта "Чистая Волга" с целью ликвидации сброса неочищенных ливневых стоков в Волгу. Стоимость проекта – более 1 миллиарда рублей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Происшествия
05.02.2021 09:26
Происшествия 05.02.2021 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2021 20:37
Происшествия 04.02.2021 20:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2021 15:48
Происшествия 04.02.2021 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2021 15:04
Происшествия 04.02.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2021 11:32
Происшествия 04.02.2021 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2021 10:23
Происшествия 04.02.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2021 21:06
Происшествия 03.02.2021 21:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2021 16:04
Происшествия 03.02.2021 16:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2021 09:14
Происшествия 03.02.2021 09:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.02.2021 12:16
Происшествия 02.02.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.02.2021 10:58
Происшествия 02.02.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2021 15:31
Происшествия 01.02.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2021 10:01
Происшествия 01.02.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2021 10:00
Происшествия 01.02.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2021 09:10
Происшествия 01.02.2021 09:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:46
В волгоградском техникуме за взятки выдавали корочки помощника машинистаСмотреть фотографии
09:26
Жителей многоэтажки в Волгограде эвакуировали из-за угрозы взрыва гранатыСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде проверили обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооруженийСмотреть фотографии
08:38
В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 местСмотреть фотографии
08:37
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»Смотреть фотографии
20:37
«Господа, вы звери?»: в Волгограде перестреляли биркованных собак (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Новогодние премии в 2020 году стали платить чащеСмотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области за год у 4500 жителей выявили рак на ранней стадииСмотреть фотографии
19:34
Координатор Волгоградского штаба Навального попросился на волюСмотреть фотографии
17:45
"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетяхСмотреть фотографии
16:57
Арктический холод и метель: дорожники Волгограда готовятся отразить атаку непогодыСмотреть фотографии
16:49
Волгоградские чиновники хотят вернуть коронавирусный стационар обычным больнымСмотреть фотографии
16:25
Под Волгоградом коммунальщиков ждет возмездие за упавшего в яму с водой ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
В Волгограде ограничат движение из-за сборки моста через Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
15:48
Мстительный водитель минивэна открыл стрельбу на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:39
Объяснимо, но требует проверки: в Волгоградской облдуме изумились счетам за отоплениеСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области выстроились виртуальные и реальные очереди на прививку от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В центре Волжского из-за вандалов «облысела» многолетняя ельСмотреть фотографии
14:16
Заместителю Минстроя РФ презентовали проекты компании АК «ТПГ «БИС» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградцеСмотреть фотографии
13:54
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области задумались о ковидных паспортахСмотреть фотографии
12:45
Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницыСмотреть фотографии
12:37
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и СбераСмотреть фотографии
11:32
Житель Волгоградской области пытался поджечь магазин из-за уволенных родственниковСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде убирают павильон с центрового местаСмотреть фотографии
11:19
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-герояСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографии
10:59
«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИСмотреть фотографии
10:23
Вышел из тумана: на трассе Волгоград-Москва задавили пешехода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 