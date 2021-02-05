



В инспекции госстройнадзора Волгоградской области обнародовали результаты работы технической комиссии, которая расследовала обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооружений в областном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, трагедия произошла 30 октября прошлого года на строительстве коллектора ливневой канализации и выпуска в Волгу в створе 7-ой Гвардейской. Бригаде рабочих надо было выкопать траншею глубиной в три метра для последующей установки деревянных щитов. 38-летний бетонщик дал указание экскаваторщику приступить к работе, однако с помощью спецтехники выбрать весь грунт не удалось – оставался один небольшой участок, куда не помещался ковш. Тогда бетонщик сам спустился в траншею и попытался убрать лишнюю землю с помощью лопаты. При этом другие рабочие предупреждали его, что это может быть опасным, подчеркивается в заключении. Однако мужчина их не послушал. В это время стенки откоса обрушились и мужчину засыпало грунтом. Рабочие, которые стали свидетелями трагедии, пытались откопать своего коллегу, Но это удалось сделать лишь через два с половиной часа с помощью прибывших на место трагедии сотрудников муниципальной службы спасения.

Комиссия установила, что в случившемся был виноват сам погибший. Он, говорится в заключении комиссии, нарушил трудовую дисциплину, начав работы, не порученные руководителем.

Напомним, заказчиком работ по строительству ЛОС в Волгограде является МУ «Комдорстрой», подрядчиком – ООО Специальные сварные металлоконструкции». В рамках заключенного осенью 2019 года контракта с данной компанией в областном центре должны появиться 14 новых очистных сооружений на выпусках ливневой канализации. Работы, которые закончат к концу этого года, проводятся при поддержке федерального проекта "Чистая Волга" с целью ликвидации сброса неочищенных ливневых стоков в Волгу. Стоимость проекта – более 1 миллиарда рублей.



