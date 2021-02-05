Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»

Экономика 05.02.2021 08:37
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05.02.2021 08:37
Восьмой Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк «Открытие», пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. В этом году организаторы гонки отменили регистрационный сбор – принять участие в соревнованиях сможет любой желающий. Другим нововведением станет забег в онлайн-формате для лыжников старше 65 лет, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. Его организаторы- правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». В 2020 году впервые в истории марафона гонка не состоялась из-за эпидемиологических ограничений. Каждый год на это спортивное событие собираются тысячи российских и международных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,5 тыс. человек и стал третьим лыжным марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.
Санитарные нормы и эпидемиологические ограничения внесли свои коррективы и в формат проведения нынешнего марафона. Для участников традиционно предлагаются три дистанции – 5, 25 и 50 км. В «очной» форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, а для спортсменов старше 65 лет марафон впервые пройдет в онлайн-формате. Подробные условия и регламент для этой группы спортсменов будут озвучены позднее.
«Я рад, что мы в этом году можем вернуться и провести ставший уже любимым для югорчан спортивный праздник. Мы все соскучились по «живым» и полезным мероприятиям. В этом году отменен регистрационный сбор, что позволит принять участие в гонке большему числу участников. Я надеюсь, что в этом году среди участников марафона мы, несмотря на все сложности с эпидемией, увидим и гостей из других регионов России, а также известных и уважаемых спортсменов», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
«Из-за пандемии в 2020 году Югорский лыжный марафон был отменен буквально в последний момент, когда до гонки оставались считанные дни: была готова трасса, напечатаны стартовые номера, отлиты медали. Мы остались без главного, самого массового и любимого многими лыжного старта года в Югре. Тем радостнее для нас понимание того, что в этом году марафону быть! Мы очень благодарны Правительству и Департаменту спорта Югры за то, что несмотря на все сложности, которые диктует нам непростая эпидобстановка, было принято решение провести гонку. Надеюсь, что благодаря отмене стартового взноса Югорский лыжный марафон Ханты-Мансийске соберет еще больше участников из самых разных уголков России и мира», — поделился директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.
Для болельщиков банк «Открытие» традиционно организует лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов, а также проведет автограф-сессии с известными лыжниками-участниками гонок. Подробнее о марафоне можно узнать на сайте www.ugraloppet.ru. О форме регистрации будет объявлено дополнительно. Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».
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