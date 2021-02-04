Ценные встречи с Новой ŠKODA OCTAVIA пройдут в Волга-Раст-Октава

Экономика 04.02.2021 17:01 Реклама
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04.02.2021 17:01 Реклама
Оценить преимущества и неизменно высокое качество Новой ŠKODA ОCTAVIA приглашает официальный дилер ŠKODA «Волга-Раст-Октава». Волгоградцев и гостей города ждут на презентации с 13 февраля по 14 марта. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в автоцентре.
В программе мероприятия:
• Индивидуальный тест-драйв Новой ŠKODA ОCTAVIA
• Семейные мастер-классы
• Детский тест-драйв
• Приятный комплимент за прохождение тест-драйва
• Подарки и угощения
Приятная музыка, уютная клиентская зона, ароматный кофе будут сопровождать любителей авто на протяжении всего пребывания в салоне. Для гостей мероприятия организаторы подготовили памятные брендированные сувениры и, конечно, не забыли про самых маленьких посетителей. «Мы позаботились о том, чтобы нахождение в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников, - подчеркнули сотрудники Центра. - Все поверхности в Дилерском центре дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона. Каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию».
Откройтесь впечатлениям вместе с Новой ŠKODA ОCTAVIA!
Презентация пройдёт по адресу:
г. Волгоград, ул. К. Либкнехта 19 А.
Записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 (8442) 55-14-14 или на сайте.
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