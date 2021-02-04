Расследования 04.02.2021 16:25
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04.02.2021 16:25
В территориальную административную комиссию Городищенского района поступили материалы в отношении возможных виновников падения ребенка в коммунальную яму. Как сообщил ИА «Высота 102» глава Городищенского района Андрей Кагитин, в ближайшие дни на основании представления прокуратуры района будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности директора МУП «ЖКХ района» Петра Воробьева и самого предприятия.
Надзорный орган указал на выявленные нарушения порядка проведения аварийных работ в том месте, где едва не случилась трагедия. По сведениям информагентства, с большой долей вероятности, комиссия примет решение о наложении штрафов на должностное и юридическое лица.
После инцидента со школьником, который угодил в глубокий котлован с водой, внутреннее расследование было инициировано и в «ЖКХ Городищенского района». По итогам разбирательства принято решение привлечь к ответственности заместителя директора предприятия и начальника профильной службы. Однако пока соответствующие приказы не подписаны.
Напомним, падение третьеклассника Василия из поселка Городище в коммунальную яму произошло 14 января. 11-летний мальчик гулял по улице Пассара вместе со своими друзьями. Рядом с детской площадкой несколькими неделями ранее коммунальщики вырыли яму для ликвидации порыва на сетях, которая осталась незакопанной. Котлован постепенно набрался воды из прохудившейся трубы - при этом ограждение вокруг места разрытия отсутствовало. В итоге мальчик поскользнулся, рухнул в яму и оказался в ледяной воде. На крики ребенка и его сверстников сбежались соседи. Они и спасли ребенка, который мог утонуть. «Он был перепуган до смерти. Даже стал читать «Отче наш» - хотя наша семья не особо воцерквленная. Дома у него поднялась температура, поэтому мы вызвали ему врача», - рассказала на следующий день после жуткого случая мама ребенка.
Участвовавшая в спасении мальчика местная жительница считает, что данный случай произошел по вине разгильдяйства коммунальщиков. «Сверху был тонкий лед. Вода прибывала – течь-то не была устранена. Безобразие. Тут школа недалеко, поэтому каждый день здесь бывают дети. То, что произошло – не случайность», - заявила Светлана Цырульникова.
По факту происшествия прокуратурой Городищенского района была инициирована проверка.
Фото и видео от 15 января 2020 года.
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