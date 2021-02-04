



С 10 февраля на нижней террасе набережной стартуют работы по монтажу основных элементов мостового перехода через Нулевую продольную магистраль. Во время работ в целях обеспечения безопасности водителей вводится ограничение движения транспортных средств по Нулевой продольной магистрали на участке от ул. Комсомольской до ул. им 7-й Гвардейской. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, данные работы специалисты будут выполнять только в ночное время – с 21-00 до 6-00.

В настоящее время специалисты АО «Стройтрансгаз», подрядной организации, ведущей реконструкцию нижней террасы набережной, завершают укрупнительную сборку пролетных конструкций моста. Все элементы изготовлены по индивидуальным чертежам на производственных площадках местных предприятий - завода «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Конструкции выполнены из низколегированной стали повышенной прочности и устойчивы к коррозии. Общий вес всех элементов – порядка 300 тонн.

Подрядной организации предстоит не только смонтировать пролетные строения, но и выполнить другие работы по устройству пешеходной эстакады – подготовить основание для укладки брусчатки, установить перильные ограждения, произвести окраску опор и пролетов моста. Пешеходная эстакада шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров позволит отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу.



