Общество 04.02.2021 15:59
0
04.02.2021 15:59
С 10 февраля на нижней террасе набережной стартуют работы по монтажу основных элементов мостового перехода через Нулевую продольную магистраль. Во время работ в целях обеспечения безопасности водителей вводится ограничение движения транспортных средств по Нулевой продольной магистрали на участке от ул. Комсомольской до ул. им 7-й Гвардейской. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, данные работы специалисты будут выполнять только в ночное время – с 21-00 до 6-00.
В настоящее время специалисты АО «Стройтрансгаз», подрядной организации, ведущей реконструкцию нижней террасы набережной, завершают укрупнительную сборку пролетных конструкций моста. Все элементы изготовлены по индивидуальным чертежам на производственных площадках местных предприятий - завода «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Конструкции выполнены из низколегированной стали повышенной прочности и устойчивы к коррозии. Общий вес всех элементов – порядка 300 тонн.
Подрядной организации предстоит не только смонтировать пролетные строения, но и выполнить другие работы по устройству пешеходной эстакады – подготовить основание для укладки брусчатки, установить перильные ограждения, произвести окраску опор и пролетов моста. Пешеходная эстакада шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров позволит отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу.
Реклама
В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 мест05.02.2021 08:38
Общество 05.02.2021 08:38
Координатор Волгоградского штаба Навального попросился на волю04.02.2021 19:34
Общество 04.02.2021 19:34
"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетях04.02.2021 17:45
Общество 04.02.2021 17:45
Арктический холод и метель: дорожники Волгограда готовятся отразить атаку непогоды04.02.2021 16:57
Общество 04.02.2021 16:57
Объяснимо, но требует проверки: в Волгоградской облдуме изумились счетам за отопление04.02.2021 15:39
Общество 04.02.2021 15:39
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградце04.02.2021 14:08
Общество 04.02.2021 14:08
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской области04.02.2021 13:54
Общество 04.02.2021 13:54
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера04.02.2021 12:37
Общество 04.02.2021 12:37
В Волгограде убирают павильон с центрового места04.02.2021 11:23
Общество 04.02.2021 11:23
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-героя04.02.2021 11:19
Общество 04.02.2021 11:19
«Сплошная жесть»: Роспотребнадзор нашел много лишнего в питьевой воде под Волгоградом03.02.2021 19:48
Общество 03.02.2021 19:48
«Хватит пахать на дядю!»: волгоградцы - о работе и своих доходах (ОПРОС)03.02.2021 18:07
Общество 03.02.2021 18:07
Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплению03.02.2021 15:36
Общество 03.02.2021 15:36
Коронавирус ослабил тиски в Волгоградской области, но продолжил убивать03.02.2021 15:17
Общество 03.02.2021 15:17
В Волгограде под снос попали гаражи вблизи собора03.02.2021 15:01
Общество 03.02.2021 15:01
Реклама