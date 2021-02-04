В центре Волжского из-за вандалов «облысела» многолетняя ель

Происшествия 04.02.2021 15:04
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04.02.2021 15:04
В Волжском разбираются в обстоятельствах факта вандализма, от которого пострадала многолетняя ель. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, неизвестные срубили все ветви дерева, которое растет около ЦУМа, оставив лишь трехметровый обрубок. В мэрии заявили, что руководство комитета благоустройства и дорожного хозяйства уже направило заявление в УВД Волжского по факту нанесения вреда зеленому фонду. В администрации также обратились к жителям города, которые могли стать свидетелями этой варварской обрезки, с просьбой поделиться информацией с полицейскими.
Между тем, пользователи группы «Открытый Волжский ВКонтакте» выражают недоумение в связи с обращением властей за помощью к горожанам. «Ель растет в самом центре города, где, наверняка, немало видеокамер. Неужели нельзя просмотреть записи и найти тех, кто это сделал?», - удивляются волжане.
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