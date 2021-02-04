



На перспективы реализации жилищных проектов торгово-промышленной группы «БИС» в Волгограде обратил внимание заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин. Делегация Правительства России во главе с федеральным чиновником в ходе визита в город-герой посетила микрорайон «Санаторный», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию. Современную комплексную застройку гостям презентовали Александр Назаров, президент АК «ТПГ «БИС», а также вице-губернатор Владимир Марченко и председатель комитета по строительству Юрий Седов.

В ходе экскурсии стороны обсудили дальнейшие планы по реализации в Волгограде крупных жилых и инфраструктурных проектов, осуществляемых при поддержке администрации Волгоградской области и губернатора Андрея Бочарова. Ассоциация Компаний «Торгово-Промышленная Группа «БИС», которая возводит микрорайон, является крупным региональным девелопером с более чем 20-летним опытом работы. Суммарная площадь объектов, построенных компанией жилого, коммерческого и инфраструктурного назначения, превышает 400 тысяч квадратных метров.





В 2020 году «БИС» ввел в эксплуатацию свыше 100 тысяч квадратных метров жилой площади, выполнил заказ по строительству в городе двух детских садов. Помимо этого, силами предприятия в микрорайоне «Санаторный» начато возведение общеобразовательной школы на 800 мест. Данный проект будет отличаться развитой инфраструктурой, современным комплексным подходом к освоению территории, включающей собственный стадион, прогулочные эстакады, зоны тихого и активного отдыха.

Замминистра РФ и ЖКХ России также высоко оценил перспективы строительства еще двух масштабных проектов ТПГ «БИС» – «Колизей» и «Парк Арена», где будет проживать свыше 50 000 человек.





Центральный бульвар проекта, общей площадью более 50 тысяч квадратных метров, включающий зоны активного и тихого отдыха, каскадный фонтанный комплекс и мемориальный памятник, будет посвящён строителям города. «Реализация проекта позволит стать ЖК «Колизей» одним из наиболее развитых и комфортных к проживанию жилых комплексов не только в регионе, но и в России в целом», - поделились планами в компании.





Осмотрев объекты, заместитель министра отдельно отметил высокий вклад АК «ТПГ «БИС» в реализацию приоритетных федеральных программ в сфере переселения граждан из аварийного ветхого жилья и расселения детей-сирот. За 2020 год государству компанией было передано 555 квартир площадью 26 тысяч квадратных метров. По словам представителя торгово-промышленной группы, это самый высокий показатель среди всех застройщиков Волгоградской области. В этом году компанией заключены контракты на строительство еще 139 квартир общей площадью более 6 000 квадратов.

Заместителю министра строительства также рассказали о проекте освоения территории под строительство парка отдыха и туризма «Санаторный». Зона отдыха размером свыше 30 гектаров станет центром туризма в географическом центре Волгограда. На его территории разместятся зимний парк, пляж, детская площадка и туристическая база. Центральным объектом станет собственный многофункциональный горнолыжный спуск и зимний каток.





Полная реализация парка отдыха и туризма запланирована на 2027 год. В текущем году намечено введение в эксплуатацию первой строительной очереди – современного аквапарка «Акватория» общей площадью 3,4 гектара.





Другим важнейшим проектом, представленным в ходе визита, стал «Региональный логистический комплекс класса «А» «Солнечный» площадью свыше 98 тысяч квадратных метров, расположенный на пересечении улиц Менделеева и Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Концепцией предусмотрено возведение складских, холодильных помещений, административно-бытового комплекса и кросс-докинга. Реализация проекта будет способствовать развитию коммерческой сети прилегающей территории и улучшению качества продуктового снабжения местных жителей.

Фото: АК "ТПГ "БИС"