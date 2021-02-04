Экономика

Заместителю Минстроя РФ презентовали проекты компании АК «ТПГ «БИС» в Волгограде

Экономика 04.02.2021 14:16
0
04.02.2021 14:16


На перспективы реализации жилищных проектов торгово-промышленной группы «БИС» в Волгограде обратил внимание заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин. Делегация Правительства России во главе с федеральным чиновником в ходе визита в город-герой посетила микрорайон «Санаторный», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию. Современную  комплексную застройку гостям презентовали Александр Назаров, президент АК «ТПГ «БИС», а также вице-губернатор Владимир Марченко и председатель комитета по строительству Юрий Седов.
В ходе экскурсии стороны обсудили дальнейшие планы по реализации в Волгограде крупных жилых и инфраструктурных проектов, осуществляемых при поддержке администрации Волгоградской области и губернатора Андрея Бочарова. Ассоциация Компаний «Торгово-Промышленная Группа «БИС», которая возводит микрорайон, является крупным региональным девелопером с более чем 20-летним опытом работы.  Суммарная площадь объектов, построенных компанией жилого, коммерческого и инфраструктурного назначения, превышает 400 тысяч квадратных метров.

В 2020 году «БИС» ввел в эксплуатацию свыше 100 тысяч квадратных метров жилой площади, выполнил заказ по строительству в городе двух детских садов. Помимо этого, силами предприятия в микрорайоне «Санаторный» начато возведение общеобразовательной школы на 800 мест. Данный проект будет отличаться развитой инфраструктурой, современным комплексным подходом к освоению территории, включающей собственный стадион, прогулочные эстакады, зоны тихого и активного отдыха.
Замминистра РФ и ЖКХ России также высоко оценил перспективы строительства еще двух масштабных проектов ТПГ «БИС» – «Колизей» и «Парк Арена», где будет проживать свыше 50 000 человек.  

Центральный бульвар проекта, общей площадью более 50 тысяч квадратных метров, включающий  зоны активного и тихого отдыха, каскадный фонтанный комплекс и мемориальный памятник, будет посвящён строителям города. «Реализация проекта позволит стать ЖК «Колизей» одним из наиболее развитых и комфортных к проживанию жилых комплексов не только в регионе, но и в России в целом»,  - поделились планами в компании.

Осмотрев объекты, заместитель министра отдельно отметил высокий вклад АК «ТПГ «БИС»  в реализацию приоритетных федеральных программ в сфере переселения граждан из аварийного ветхого жилья и расселения детей-сирот. За 2020 год государству компанией было передано 555 квартир площадью 26 тысяч квадратных метров. По словам представителя торгово-промышленной группы, это самый высокий показатель среди всех застройщиков Волгоградской области. В этом году компанией заключены контракты на строительство еще 139 квартир общей площадью более 6 000 квадратов.
Заместителю министра строительства также рассказали о проекте освоения территории под строительство парка отдыха и туризма «Санаторный».  Зона отдыха размером свыше 30 гектаров станет центром туризма в географическом центре Волгограда. На его территории разместятся зимний парк, пляж, детская площадка и туристическая база. Центральным объектом станет собственный многофункциональный горнолыжный спуск и зимний каток. 

Полная реализация парка отдыха и туризма запланирована на 2027 год. В текущем году  намечено введение в эксплуатацию первой строительной очереди – современного аквапарка «Акватория» общей площадью 3,4 гектара. 

Другим важнейшим проектом, представленным в ходе визита, стал «Региональный логистический комплекс класса «А» «Солнечный» площадью свыше 98 тысяч квадратных метров, расположенный на пересечении улиц Менделеева и Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Концепцией предусмотрено возведение складских, холодильных помещений, административно-бытового комплекса и кросс-докинга. Реализация проекта  будет способствовать развитию коммерческой сети прилегающей территории и улучшению качества продуктового снабжения местных жителей.
Фото: АК "ТПГ "БИС"

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Экономика
05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 21:16
Экономика 04.02.2021 21:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 20:19
Экономика 04.02.2021 20:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 17:01
Экономика 04.02.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 16:58
Экономика 04.02.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 13:54
Экономика 04.02.2021 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 13:16
Экономика 04.02.2021 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 16:27
Экономика 03.02.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 16:09
Экономика 03.02.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 14:44
Экономика 03.02.2021 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 12:46
Экономика 03.02.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:52
Экономика 03.02.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:01
Экономика 03.02.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 10:48
Экономика 03.02.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 07:54
Экономика 03.02.2021 07:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:46
В волгоградском техникуме за взятки выдавали корочки помощника машинистаСмотреть фотографии
09:26
Жителей многоэтажки в Волгограде эвакуировали из-за угрозы взрыва гранатыСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде проверили обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооруженийСмотреть фотографии
08:38
В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 местСмотреть фотографии
08:37
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»Смотреть фотографии
20:37
«Господа, вы звери?»: в Волгограде перестреляли биркованных собак (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Новогодние премии в 2020 году стали платить чащеСмотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области за год у 4500 жителей выявили рак на ранней стадииСмотреть фотографии
19:34
Координатор Волгоградского штаба Навального попросился на волюСмотреть фотографии
17:45
"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетяхСмотреть фотографии
16:57
Арктический холод и метель: дорожники Волгограда готовятся отразить атаку непогодыСмотреть фотографии
16:49
Волгоградские чиновники хотят вернуть коронавирусный стационар обычным больнымСмотреть фотографии
16:25
Под Волгоградом коммунальщиков ждет возмездие за упавшего в яму с водой ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
В Волгограде ограничат движение из-за сборки моста через Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
15:48
Мстительный водитель минивэна открыл стрельбу на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:39
Объяснимо, но требует проверки: в Волгоградской облдуме изумились счетам за отоплениеСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области выстроились виртуальные и реальные очереди на прививку от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В центре Волжского из-за вандалов «облысела» многолетняя ельСмотреть фотографии
14:16
Заместителю Минстроя РФ презентовали проекты компании АК «ТПГ «БИС» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградцеСмотреть фотографии
13:54
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области задумались о ковидных паспортахСмотреть фотографии
12:45
Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницыСмотреть фотографии
12:37
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и СбераСмотреть фотографии
11:32
Житель Волгоградской области пытался поджечь магазин из-за уволенных родственниковСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде убирают павильон с центрового местаСмотреть фотографии
11:19
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-герояСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографии
10:59
«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИСмотреть фотографии
10:23
Вышел из тумана: на трассе Волгоград-Москва задавили пешехода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 