









В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили порядок ведения очереди граждан, записавшихся на прививку от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель облкомздрава Николай Алимов пояснил, что в настоящее время записаться на вакцинацию можно как и с помощью сайта госуслуг, так и, позвонив в колл-центр или поликлинику по месту жительства. «Сейчас все функционалы в данном направлении работают, - пояснил он. – Жителям будут сообщать или по телефону, или оставлять сообщение на сайте госуслуг, когда подойдет очередь. Но надо понимать, что в поликлиниках формируют списки, отдавая приоритет определенным группам населения, наиболее подверженным рискам при заражении коронавирусом – лицам старше 60 лет, гражданам с хроническими заболеваниями».

Также Николай Алимов пояснил появление реальных очередей в прививочных центрах. «Записавшимся надо приходить в назначенное время, - сказал он. – Тогда очередей не будет. Кроме того, напомню, мы сейчас прививаем 5-дозным «Спутником» - то есть сразу пять человек получают вакцину из одного флакона. С этим тоже может быть связано скопление людей».

Николай Алимов также уточнил, что с момента начала массовой вакцинации населения от коронавируса регион получил 23371 дозу вакцин от коронавируса. Уже использовано 15157 первых порций вакцин. И только 5,5 тысяч человек полностью прошли этапы вакцинирования. По его словам, в первую очередь прививают медиков, соцработников, педагогов, сотрудников МФЦ, а также группы риска населения.

Между тем, ранее в редакцию ИА «Высота 102» жаловались жители, которые пытались записаться на вакцинацию. По их словам, сайт госуслуг работает со сбоями, а те, кому удалось зарегистрироваться в виртуальной очереди, недовольны неопределенностью по поводу назначения даты вакцинации.



