Здравоохранение

В Волгоградской области задумались о ковидных паспортах

Здравоохранение 04.02.2021 13:41
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04.02.2021 13:41


Вопрос о необходимости введения ковидных (или антиковидных) паспортов в Волгоградской области находится на стадии обсуждения. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. "Решение пока не принято. Мы ждем позиции федерального центра по этому вопросу", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, появятся ли такие паспорта в Волгоградской области.
Отметим, что на уровне федерального центра несколько крупных чиновников высказались против введения ковидных паспортов в России. В их числе глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Так, Голикова считает недопустимым введение любого рода паспортов вакцинации, которые бы ограничивали передвижение людей между странами. Также вице-премьер не одобряет инициативы ряда регионов, которые хотят такие паспорта ввести. В частности, такую идею обсуждают в Башкирии и на Сахалине, а также в Московской области. К примеру, в Подмосковье решили ввести электронные сертификаты для прошедших вакцинацию от коронавируса. Там "COVID-паспорта" будут представлять собой QR-код, который пригодится, "чтобы не попасть под разные ограничения". Идею о введении паспортов вакцинации поддерживает комитет Госдумы РФ по охране здоровья.

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