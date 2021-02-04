



В Волгограде врачи совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера на базе Ситимобил. Всего же, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, в 12 российских городах врачи совершили более 380 тысяч поездок.

Напомним, Единую службу бесплатного такси для врачей компании запустили 21 декабря. Больше всего поездок на такси для врачей сделали в Санкт-Петербурге (более 77 тысяч), Казани (около 45 тысяч) и Уфе (43,6 тысяч).

В проекте участвовали около 800 автомобилей партнеров, которые развозили врачей более 150 медицинских учреждений. В Волгограде в программе перевозки врачей было задействовано 30 автомобилей. Поездки для врачей были бесплатны, они использовали такси для поездок в том числе к пациентам с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении. Выделенные такси не обслуживали других пассажиров, они перевозили только медиков.

Проект бесплатного такси для врачей финансировали совместно Mail.ru Group и Сбер, которые выделили 145 млн рублей на оплату поездок водителям и компенсацию в случае болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции. За счет более оптимального распределения маршрутов и машин удалось продлить акцию в некоторых городах на 1 день в рамках выделенного бюджета.

К проекту были подключены водители партнеров Ситимобила, которые сами выразили желание в нем учавствовать. Их обеспечивали медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Для избежания прямого контакта водителей и пассажиров и строго соблюдения всех мер безопасности все машины были оборудованы дополнительными перегородками.

Специальные автопарки работали в 12 городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде. Обслуживали перевозки медицинских работников от 30 до 150 машин в каждом городе. Ежедневно такси для медиков выполняли более 10 000 поездок.

Программа бесплатного такси для врачей действовала с 21 декабря до 1 февраля 2021 года.



