Общество

Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-героя

Общество 04.02.2021 11:19
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04.02.2021 11:19



В Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" началась церемония прощания с Почетным жителем города-героя Волгограда, участником Сталинградской битвы Максимом Матвеевичем Загорулько. Он скончался на 97-ом году жизни 2 февраля - в 78-ую годовщину празднования победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА "Высота 102", депутаты, общественные деятели, представители администрации города и области, рядовые волгоградцы идут проститься с человеком, который стал настоящей легендой. К Триумфальному залу уже выстроилась огромная очередь.

Вся жизнь Максима Загорулько была тесно связана со Сталинградом и Волгоградом. 
До начала церемонии автокортеж с телом фронтовика на пути к музею-заповеднику "Сталинградская битва" объехал вокруг ВолГУ и проследовал в центр города по улице, названной в честь Максима Загорулько.
Профессор Загорулько известен далеко за пределами Волгоградской области. Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы, его жизненному пути посвящены страницы книг "Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы" и "Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец". Родился Максим Загорулько тоже в особенный для Сталинграда-Волгограда день - 23 августа, когда город в 1942 году подвергся первой массированной бомбардировке фашистами.  
Он прошел всю войну, демобилизовавшись в 1947 году. Награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После окончания Великой Отечественной войны занимался научной работой. В 1980 году стал первым ректором Волгоградского госуниверситета. В 2014 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров отмечен орденом Александра Невского. Является создателем энциклопедии "Сталинградская битва".
До последнего дня Максим Матвеевич продолжал координировать работу регионального Центра по изучению Сталинградской битвы, вносить вклад в сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.  
Отпевание покойного состоится в кругу родственников в церкви Иосифа Астраханского на Димитриевском кладбище Волгограда. Похороны пройдут на Моторном кладбище Дзержинского района в 13:30. Максим Матвеевич завещал быть погребенным именно там - рядом с могилами супруги и близких родственников. На Моторном кладбище также покоится бывший губернатор Волгоградской области Иван Шабунин.

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