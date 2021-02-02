Экономика

Минстрой РФ высоко оценил комплексное развитие микрорайона «Долина» в Волгограде

Экономика 02.02.2021 20:38
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02.02.2021 20:38


Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин  сегодня оценил опыт Волгоградской области по развитию проектов комплексной застройки территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», замминистра РФ в ходе рабочего визита посетил динамично развивающийся микрорайон «Долина» в Советском районе Волгограда. Строительство инфраструктурных и социальных объектов здесь ведется за счет федеральных и областных средств. Новая школа на 1 тысячу мест, два детских садика, четыре дороги - все это уже есть в «Долине». Третий по счету детский сад введен в эксплуатацию в конце 2020 года, скоро появится и новый парк с фонтаном и игровыми площадками. Его строительство осуществляется в несколько этапов.  
Зеленая территория на площади 3,5 га благоустраивается в рамках программы «Формирование современной городской среды». Хвойные деревья, ухоженные дорожки, газоны, лавочки и фонари - первый этап проекта, который уже завершен. На территории парка еще предстоит возвести фонтан, детские и спортивные площадки. Полностью объект сдадут в эксплуатацию 1 мая 2021 года. По замыслу авторов проекта, новый парк станет уютным и зеленым «островком свежести» в жарком Волгограде. На его создание выделено 110 миллионов рублей, из которых 77 миллионов - средства бюджета, а 33 миллиона - средства инвестора. Парк получил название «Черкассовский», в честь одноименного движения. Это патриотическое объединение добровольцев, которые после войны восстанавливали разрушенный Сталинград. 
В августе в «Долине» ожидается открытие еще одного знакового объекта – спортивной школы Леонида Слуцкого. На территории спортшколы будет футбольное поле и манеж.
В микрорайоне «Долина» появится и свой торговый центр – его строительство уже началось.
К пяти имеющимся дорогам в микрорайоне добавятся еще две. Как ожидается, одна из дорог обеспечит прямой выезд с микрорайона на Вторую продольную магистраль.

«Большое спасибо администрации Волгоградской области, Минстрою РФ, администрации Волгограда, потому что без их помощи, без поддержки построить школу, детские сады, поликлинику и парк – просто невозможно. Мы наряду с жильем строим очень комфортную, благоприятную среду проживания»,– сказал руководитель проекта «Долина» Ринат Абляев.
Замминистра строительства и ЖКХ России интересовался наличием велодорожек в микрорайоне, доступностью общественного транспорта, социальными объектами и, конечно, жилой застройкой.
Застройщик  «Долины» с 2020 года полностью перешел на строительство домов по эскроу-счетам, на которых деньги дольщиков хранятся до успешной сдачи объекта. Сегодня в микрорайоне возводится 22 таких дома. Замминистра РФ Никита Стасишин осмотрел дома, которые планируются сдать уже через две недели, причем с опережением срока. «Вы знаете, если бы я жил в Волгограде, то я бы жил в этом микрорайоне», – сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России в завершении своего визита в «Долину».

«Здесь яркий пример того, как эффективно можно реализовать нацпроект "Жилье и городская среда", как губернатор и его команда уделяет большое внимание жилищному строительству, как создаются новые качественные проекты комплексной жилой застройки и как меняется жизнь наших граждан к лучшему», – отметил замминистра. Он подчеркнул, что Минстрой РФ и дальше будет помогать Волгоградской области, а взамен просить одного – увеличения объемов вводимого жилья в рамках исполнения президентских поручений.  

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