



Сегодня Владимир Путин в режиме видеосвязи пообщался с лауреатами конкурса «Учитель года», который финишировал в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на стенограмму сайта президента России, глава государства отдельно отметил победителя конкурса – учителя математики из Ростова-на-Дону Михаила Гурова. «Миша, рукой помашите. Рад Вас видеть», - сказал Владимир Путин.

«Знаю, что конкуренция была острой, и каждый из вас, безусловно, достойный претендент на столь высокое звание. Вы доказали это работой в школе со своими воспитанниками, успешно прошли через сложные этапы конкурсных испытаний, получили заслуженную оценку коллег, педагогического сообщества. Уверен, такое признание послужит для вас стимулом к покорению новых профессиональных вершин, к тому, чтобы и дальше постоянно развиваться, совершенствоваться, быть вдохновляющим примером и для коллег, и для своих учеников. Новаторство, дух лидерства, чувство одной большой команды – это стержневые вещи для системы образования», - отметил лидер страны.

"Хочу вас заверить: мы и дальше будем делать всё для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, в том числе чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребёнок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в мире знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества. В этой связи напомню, что только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, или около 75% от общего числа школьных учителей, в ближайшие три года мы направим почти 225 млрд рублей. Принимая такое решение, мы руководствовались именно огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России", - цитата из стенограммы.

«Сейчас вы находитесь в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Символична и сегодняшняя дата. Считаю, что это очень символично и глубоко. Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершённый ради сегодняшних поколений нашими предшественниками», - продолжил Владимир Путин.

Напомним, сегодня стало известно имя победителя конкурса «Учитель года России», финал которого стартовал в Волгограде 26 января. Михаил Гуров был награжден хрустальным пеликаном. В 2019 году самым заслуженным педагогом стала учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили.







