Волгоградцам подсказали удобный способ отчитаться о доходах за 2020 год

Экономика 02.02.2021 16:31
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02.02.2021 16:31
Декларационная кампания продлится до 30 апреля текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, в условиях распространения коронавирусной инфекции наиболее удобным способом заполнения и представления декларации по форме 3-НДФЛ является "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица". В данном сервисе граждане могут заполнить налоговую декларацию о полученных доходах с помощью пошаговой инструкции, при этом часть личных данных заполняется автоматически. Декларация подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью (ее можно также получить бесплатно через личный кабинет) и направляется в налоговый орган в электронном виде. В таком же порядке можно направить отсканированные копии подтверждающих документов. Сервис также позволяет сформировать и отправить заявление на возврат НДФЛ, рассчитанного по данной декларации, отслеживать статус приема и камеральной проверки декларации.
Напомним, что подать декларацию 3-НДФЛ необходимо индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, арбитражным управляющим, а также гражданам, которые в 2020 году продали имущество, находившееся в собственности меньше минимального срока владения, получили в дар имущество, акции, доли, паи не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы от источников за пределами РФ.
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