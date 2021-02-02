



В день 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве на северо-западном склоне Мамаева кургана — историческом месте соединения войск 21-й и 62-й армий — торжественно открыт после масштабной реставрации один из «защитников» города-героя танк Т-34 «Челябинский колхозник». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, реставрация легендарного Т-34 стартовала летом 2020-го. Капитальные работы на объекте культурного наследия федерального значения не проводились с 1971 года: обновления требовал и постамент, и сама боевая машина.

Специалисты очистили металлические поверхности тридцатьчетверки, покрыли специальной современной грунтовкой антикоррозийного типа, а затем покрасили в соответствии с принятым в Красной армии цветом военной техники 4БО. Также были приведены в надлежащее состояние люк, бронеплита, надгусеничные полки, брызговики, задняя кормовая броня. Благоустроена и территория вокруг «Челябинского колхозника».

2 февраля, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, около отреставрированного монумента начала работу экспозиция о славном боевом пути танка и судьбе членов его экипажа.



