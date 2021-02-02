



Стал известен победитель конкурса «Учитель года России», который сегодня финишировал в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, им стал учитель математики из Ростовской области Михаил Гуров. Встречу с педагогами провели Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Напомним, финальный этап самого престижного педагогического конкурса страны в Волгоградской области проходит в год 800-летия Александра Невского. С 25 января на протяжении девяти дней участникам, приехавшим в город-герой из 85 субъектов РФ, предстояло продемонстрировать уровень своего мастерства. По итогам всех конкурсных испытаний Большого хрустального пеликана вручили учителю математики из Ростова-на-Дону Михаилу Гурову — награду победителю передал ректор Московского государственного университета.

Ранее сообщалось, что в пятерку финалистов конкурса вошли пять педагогов: учитель русского языка и литературы Елена Цыдыпова (Республика Бурятия), учитель математики Сергей Левченко (Республика Адыгея), учитель математики Михаил Гуров (Ростовская область), учитель русского языка и литературы Диана Минец (Вологодская область), учитель математики Иван Меньшиков (Санкт-Петербург).

Конкурс проходил в Волгограде, так как победителем конкурса "Учитель года России — 2019" стала преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы "Долина знаний" Лариса Арачашвили



