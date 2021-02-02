Общество

«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежность

Общество 02.02.2021 20:14
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02.02.2021 20:14


Руководство музея-заповедника «Сталинградская битва» заказало услуги по оценке эксплуатационной надежности, долговременной безопасности скульптуры «Родина-мать зовет!». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 700 тысяч рублей. Учреждение уже заключило договор с АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я.Жука», которое фигурировало в качестве единственного поставщика. В музее обосновали необходимость проведения бесконкурентной закупки «потребностью музея-заповедника «Сталинградская битва» в  проведении оценки эксплуатационной надежности, долговременной безопасности скульптуры, а также в связи с нецелесообразностью иных способов размещения заказа, требующих дополнительных затрат времени». 
Напомним, реставрация скульптуры «Родина-мать зовет!» была закончена весной прошлого года. Работы шли три года. За это время были отреставрированы 16 километров трещин, которые «изрезали» знаменитую на весь мир скульптуру. Грандиозное сооружение не видело капитального ремонта около 50 лет. На реставрацию было потрачено 668 миллионов рублей из федерального бюджета. 

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