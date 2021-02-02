

Мужчина, управлявший большегрузом, чудом выжил в перевернувшейся фуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось сегодня утром на 848 километре трассы Р-22 во Фроловском районе. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате фуру занесло и она опрокинулась. К счастью, ни сам мужчина, ни другие водители на трассе не пострадали. Одной из причин ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. Об опасной ситуации на дороге предупреждал и Волгоградский ЦГМС. Накануне ведомство сообщало о возможном гололеде на дорогах в отдельных районах региона.

ФОТО: Михаил Каргалев