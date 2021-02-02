«Ура Сталину! Ура Победе!»: спустя 78 лет в Волгограде воссоздали митинг победителей

Общество 02.02.2021 10:27
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02.02.2021 10:27
Митинг победителей 1943 года, который прошел в Сталинграде в ознаменование победного разгрома немецко-фашистских войск на берегах Волги, воссоздали сегодня волгоградские реконструкторы. Как сообщает ИА "Высота 102", 78 лет назад воины Красной армии собрались в центре разрушенного Сталинграда, чтобы отпраздновать победу над врагом. Тогда на митинг собрались в основном военные - солдаты и офицеры, а также полководцы - командующий 62-ой армии генерал Чуйков, командующий 64-ой армии генерал Шумилов. С торжественной речью на митинге победителей выступил и Никита Хрущев. Мирных граждан было мало - на тот момент в городе гражданского населения почти не осталось.
Сегодня волгоградские реконструкторы попытались воссоздать атмосферу и эмоции, которые испытывали участники митинга победителей в 1943 году. Исторические костюмы и техника, торжественные речи военачальников, громогласные "Ура!", песни под гармошку и праздничная стрельба в воздух. Как все было - в видеоматериале.
Одна из самых кровопролитных битв в истории человечества завершилась триумфом Красной Армии 2 февраля 1943 года. За победу на берегах Волги была заплачена высокая цена. Согласно данным энциклопедии "Сталинградская битва", во время первого этапа сражения с 17 июля по 18 ноября 1942 года среднесуточные людские потери Красной армии составляли 5151 человек. Во время второго этапа битвы – Сталинградской стратегической наступательной операции, длившейся с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года, потери в сутки в среднем составляли 6 392 человека. На территории Волгоградской области поисковики до сих пор находят останки солдат, павших на полях сражений. Сталинградская битва стала трагедией для многих мирных жителей Нижнего Поволжья. Только в Сталинграде, где бои шли 142 дня, от бомбежек, обстрелов и в огне погибли более 43 тысяч граждан.
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