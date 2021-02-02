



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования родным и близким Максима Матвеевича Загорулько. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Фронтовик, защитник Сталинграда, Почетный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области скончался сегодня 97-ом году жизни.

Профессор Максим Матвеевич Загорулько известен далеко за пределами Волгоградской области и России как ученый и создатель энциклопедии «Сталинградская битва». Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы, его жизненному пути посвящены страницы книг «Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы» и «Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец».





Максим Матвеевич Загорулько родился 23 августа 1924 года. Он прошел всю войну, демобилизовавшись в 1947 году. Имеет множество наград, в том числе орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После окончания Великой Отечественной войны занимался научной работой. В 1980 году стал первым ректором Волгоградского госуниверситета. В 2014 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров отмечен орденом Александра Невского.

До последнего дня Максим Матвеевич продолжал координировать работу регионального Центра по изучению Сталинградской битвы, вносить вклад в сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.



