Экономика

Группа банка «Открытие» в 2020 году продемонстрировала рекордный рост объемов вложений клиентов в фондовый рынок и в инвестиционные страховые продукты

Экономика 02.02.2021 13:10
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02.02.2021 13:10


По итогам 2020 года объем активов клиентов «Открытие Брокер» вырос на 76%, а вложения в инвестиционно-накопительные страховые продукты «Росгосстрах Жизнь» - на 36%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На фоне рекордного роста популярности российского фондового рынка в 2020 году объём клиентского портфеля «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») по итогам 2020 года достиг нового исторического максимума, увеличившись на 76%. Существенный прирост портфеля активов был обеспечен за счёт развития цифровых каналов продаж и совершенствования дистанционных клиентских сервисов.
Количество клиентов, которые выбрали для своего портфеля продукты от «Росгосстрах Жизнь», выросло почти вдвое, с 88 тыс. в 2019 до 156 тыс. в 2020 году. Сборы по ИСЖ по итогам прошлого года выросли на 36% до 12,2 млрд рублей, по НСЖ – также на 36%, до 3,3 млрд рублей.
По итогам 2020 года портфель активов клиентов «Открытие Брокер вырос до максимального значения за всю историю компании. Показатель на 76% превосходит результаты 2019 года. Это свидетельствует о высоком темпе развития бизнеса, растущем уровне доверия к бренду и высокой лояльности и удовлетворенности клиентов.
Ведущие позиции «Открытие Брокер» на российском рынке брокерских услуг подтверждают данные статистики Московской биржи. По итогам 2020 года торговый оборот клиентов на фондовом рынке группы банка «Открытие» составил 14,7 трлн рублей, при этом количество активных клиентов выросло на 35%. Заметно выросло количество операций на срочном рынке – в 2020 году показатель вырос на 46%.
Количество зарегистрированных клиентов компании на фондовом рынке Московской биржи за год возросло на 27,2%, почти достигнув отметки 310 000 человек; при этом количество активных клиентов за аналогичный период увеличилось на 35%. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), оформленных группой банка «Открытие», в отчетном периоде на 24% превысило значение за 2019 год. Самыми популярными акциями среди клиентов стали Сбербанк, «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».
По статистике компании, значительно вырос интерес клиентов к иностранным бумагам, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Объем торгов увеличился в 10 раз. Самой популярной иностранной бумагой стала Tesla – объем торгов вырос в 18 раз, автопроизводитель занимает 44 место среди самых торгуемых акций. Следом, с большим отрывом, идут акции Apple (объем торгов вырос в 17 раз) и Boeing (объем торгов вырос в 13 раз)
По сравнению с предыдущим годом в 2020 году на 7% увеличилось число пользователей первой на брокерском рынке программе лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!». На данный момент её участниками стали более 30% клиентов, у которых есть средства на брокерских счетах в «Открытие Брокер». Около 30 млн баллов было потрачено клиентами на подарки.
В период пандемии была проведена колоссальная работа по улучшению дистанционных сервисов, а также удаленного обслуживания клиентов. Традиционно большое внимание компания  уделяла работе над функционалом личного кабинета и мобильного приложения. В течение года были добавлены различные инструменты, в том числе уникальные для российского рынка, и новые торговые возможности. Все эти изменения положительно сказались на бизнес-показателях «Открытие Брокер».
«Прошлый год подтвердил высокий спрос на инвестиционные продукты с максимальной защитой вложенного капитала, которые предлагает наша компания. Еще одной причиной роста стало повышенное внимание к своему здоровью и здоровью близких, которую обеспечивает страхование жизни. Мы уверены, что делаем одни из самых лучших продуктов на рынке, и это подтверждается спросом и ростом продаж», -- говорит заместитель генерального директора, финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов.
«Минувший год выдался успешным для инвестиционного бизнеса группы. Существенная коррекция на финансовых рынках в начале года и снижение ключевой ставки создали отличные условия для комфортного входа в рынок и поспособствовали активному росту клиентской базы. Динамика развития инвестиционного блока подтверждает правильность нашего подхода, который подразумевает синергию банковского и брокерского бизнеса. Команда брокера сумела оперативно приспособиться к новым условиям и достигла намеченных в начале года показателей. Кроме того, проделанная в 2020 году работа позволит устойчиво развиваться инвестиционному блоку группы в дальнейшем. Таким образом, в наступившем году мы ожидаем ещё более существенного роста этого направления», — говорит старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

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