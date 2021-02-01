Федеральный центр оценил уровень подготовки Волгограда к ЧС

Общество 01.02.2021 19:02
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01.02.2021 19:02
Волгоград стал лучшим в рейтинге участников проекта «Мой город – без опасностей». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в ходе конкурса оценивались лучшие отечественные практики в области снижения риска чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения. Диплом министра МЧС РФ будет вручен победителям вместе с поздравлениями руководителей региона.
В проекте приняли участие свыше 280 муниципальных образований из 70 регионов России. Победители определялись по четырем категориям в зависимости от количества проживающего населения. По результатам состязания составлен рейтинг наиболее подготовленных к различным чрезвычайным ситуациям муниципалитетов.
Среди критериев оценки - показатели физической готовности объектов жизнеобеспечения и социально-культурного назначения, умение принять критически важные решения, реальные навыки работы в экстремальных условиях, определение необходимых резервов материальных ресурсов в случае ЧС. По результатам конкурса Волгоград стал лучшим в своей категории.
Проект Волгограда представили сотрудники городского комитета гражданской защиты населения и администраций районов. Победители пилотного проекта «Мой город – без опасностей» получат возможность вступить в кампанию по повышению устойчивости городов с последующим получением соответствующих международных сертификатов. Также российские города будут номинированы на звание «Образцово устойчивый к бедствиям (ЧС) город» в рамках программы Управления Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий, что означает международное признание и дает возможность принимать участие в создании сетей и платформ для устойчивых городов.
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