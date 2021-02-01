В Волгограде закрыли три класса в трех школах из-за простуженных учеников





В Волгограде приостановлены занятия в трех классах в трех школах из-за вспышки ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, такое решение было принято руководством учебных заведений после того, как в классах заболели более 20% школьников. Между тем, по данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» среди лиц с признаками ОРВИ циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. На четвертой календарной неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ совокупного населения и в детских возрастных группах находилась значительно ниже эпидемических порогов – среди детей 0-2 года – ниже на 71%, 3-6 лет – на 61%, 7-14 лет – на 68%, среди всего населения, в целом – на 48%.



