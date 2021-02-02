Экономика 02.02.2021 08:28 Новости компаний
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02.02.2021 08:28 Новости компаний
Обязательства по 667 договорам на технологическое присоединение к своим электросетям в 2020 году исполнила «Россети Юг - Волгоград», предоставив новым потребителям 18,6 МВт мощности.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, среди социально значимых объектов, подключенных в минувшем году, 7 медицинских учреждений. Это - многопрофильный медицинский центр Министерства обороны РФ для лечения больных COVID, региональная лаборатория, амбулаторный онкоцентр на базе поликлиники №28, строящийся лечебно-консультационный онкологический центр и другие.
На сегодняшний день «Россети Юг - Волгоград» обеспечивает электроэнергией около 100 медицинских учреждений, 19 из них задействованы в лечении больных коронавирусной инфекций.
В «Россети Юг - Волгоград» действует более 1,3 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей мощностью 41,1 МВт. Из них свыше 1 тысячи договоров заключены в прошлом году.
Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт можно посредством Единого портала электросетевых услуг «портал-тп.рф», там же можно отслеживать статус её исполнения.
Кроме этого, заявки принимаются через интернет-приемную АО «ВМЭС»: office@ao-vmes.ru. Консультации по вопросам технологического присоединения можно получить в онлайн-формате в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по телефону 8(8442) 55-01-25.
Напомним, компания «Россети Юг - Волгоград» (юридическое наименование АО «ВМЭС») образована 5 апреля 2018 года. Ее деятельность направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, технологическое присоединение новых потребителей, повышение инвестиционной привлекательности распределительного сетевого комплекса г. Волгограда. Компания обслуживает территорию общей площадью более 859 квадратных километров с численностью населения порядка 1,013 миллиона человек.
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