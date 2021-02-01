



В Волгограде раскрыта мошенническая схема, жертвой которой стала пенсионерка, пережившая осаду Сталинграда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего волгоградца, который обманным путем завладел квартирой пожилой женщины.

По данным следствия, подозреваемый, будучи директором коммерческой кредитной организации, вошел в доверие к 80-летней жительнице Краснооктябрьского района и уговорил пенсионерку подписать договор залога её жилплощади. При подписании документов он заверил пожилую волгоградку в том, что сделка фиктивная и никаких правовых последствий не будет. Обман вскрылся в октябре 2020 года, когда потерпевшая узнала, что проживает в квартире, которая ей давно не принадлежит, а новый собственник – директор той самой кредитной организации. Согласно вступившему в законную силу решению суда престарелая женщина утратила право пользования своей квартирой еще в августе прошлого года и ее должны были выселить без предоставления другого жилого помещения. Именно этим документом апеллировали судебный приставы, которые не раз появлялись на пороге её дома с требованием освободить жилплощадь.

Следователям территориального подразделения СКР совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области удалось не только вскрыть мошенническую схему фигуранта преступления, но и вернуть жилплощадь потерпевшей. Подозреваемый, признавший свою вину в полном объеме, возместил причиненный ущерб - на днях пенсионерка вновь официально приобрела право собственности на свою же квартиру.

Расследуя это уголовное дело, следователи приложили максимум своих усилий, чтобы нарушенные права пожилой женщины были восстановлены в кратчайший срок.

Потерпевшая имеет статус «Дитя Сталинграда» - круглой сиротой она пережила все ужасы Великой Отечественной войны, находясь в осажденном городе. Как известно, уголовные дела, потерпевшими по которым проходят фронтовики, ветераны, труженики тыла и другие категории, в органах Следственного комитета России стоят на особом контроле.

Символично также, что право собственности на принадлежащее пенсионерке по закону жилье юридически было оформлено в канун 78-й годовщины победы в Сталинградской битве.

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