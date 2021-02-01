Здравоохранение 01.02.2021 14:06
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01.02.2021 14:06
Электронная система рецептурного документооборота не позволяет гражданам, имеющим право на льготное обеспечение лекарствами, реализовать свои права. Такой вывод сделан уполномоченным по правам человека Волгоградской области по результатам проверки, проведенной совместно с органами прокуратуры, сообщили ИА «Высота 102» в аппарате омбудсмена.
В многочисленных обращениях, поступающих в адрес омбудсмена с весны 2020 до настоящего времени, волгоградцы жаловались на что, что помимо длительных задержек в льготном обеспечении медикаментами, им в поликлиниках отказывают в оформлении рецептов на назначенные препараты.
В ходе изучения проблемы обоснованность жалоб граждан подтвердилась, пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека. Выяснилось, что в автоматизированной системе «Система регистрации льготников», используемой комитетом и учреждениями здравоохранения Волгоградской области для автоматизации процессов льготного лекарственного обеспечения, установлены технические ограничения, не позволяющие лечащим врачам при приеме пациентов выписывать рецепты на льготные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Такое происходило, в частности, при отсутствии препаратов в аптечной сети или наличия в указанной электронной системе сведений о рецептах, находящихся на отсроченном обеспечении, в отношении таких пациентов.
Однако порядок назначения лекарственных препаратов, утвержденный приказом Минздрава РФ от 14.01.2019 № 4н, обязывает медицинского работника оформить назначение лекарственных препаратов на рецептурном бланке без вышеуказанных ограничений.
Валерий Ростовщиков направил дополнительное обращение прокурору Волгоградской области с просьбой восстановить права волгоградцев на доступность получения медицинской помощи, уточнили в пресс-службе омбудсмена.
В областном комитете здравоохранения пояснили, что программа льготного лекарственного обеспечения, а именно электронная платформа регистра льготников, на сегодняшний день дорабатывается. «Проводятся работы по интеграции с федеральным регистром льготников, вследствие чего имеются временные технические проблемы.
Данные вопросы решаются в рабочем порядке, с амбулаторной службой отрабатывается возможность выписки необходимых рецептов каждому конкретному пациенту. Технические проблемы будут в ближайшее время устранены», - отметили в ведомстве.
На сегодняшний день в регион уже поступают партии лекарственных препаратов, закупленных за счёт средств запланированных на 2021 год.
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