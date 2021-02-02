



Уважаемые ветераны,

труженики тыла и дети Сталинграда,

жители города-героя!

Примите поздравления с 78-й годовщиной победы в Сталинградской битве.

Победа под Сталинградом – переломный момент Великой Отечественной войны. Здесь началось победное наступательное шествие советской армии. 2 февраля – знаменательная дата для нашего города, для страны, для мирового сообщества. Во всем мире Сталинград – символ силы духа и воли к победе. Нам выпала огромная честь быть жителями города-героя, города-победителя.

Энергетики внесли неоценимый вклад в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах Сталинградская ГРЭС не прекращала подачу электроэнергии. Бесперебойная подача обеспечивалась под артиллерийским огнем и бомбежками вражеской авиации ценою страшных потерь. Вспоминая великий подвиг наших старших товарищей, мы низко склоняем головы перед теми, кто героически защищал Сталинград, кто трудился на предприятиях, снабжая фронт всем необходимым, перед теми, кто восстанавливал разрушенный город. Мы в неоплачиваемом долгу пред ними.

От имени всего нашего коллектива поздравляю ветеранов, тружеников тыла и всех жителей города-героя с днем Сталинградской победы! Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над головой, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия! С праздником!



