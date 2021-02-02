Общество 02.02.2021 11:20
0
02.02.2021 11:20
Уважаемые ветераны,
труженики тыла и дети Сталинграда,
жители города-героя!
Примите поздравления с 78-й годовщиной победы в Сталинградской битве.
Победа под Сталинградом – переломный момент Великой Отечественной войны. Здесь началось победное наступательное шествие советской армии. 2 февраля – знаменательная дата для нашего города, для страны, для мирового сообщества. Во всем мире Сталинград – символ силы духа и воли к победе. Нам выпала огромная честь быть жителями города-героя, города-победителя.
Энергетики внесли неоценимый вклад в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах Сталинградская ГРЭС не прекращала подачу электроэнергии. Бесперебойная подача обеспечивалась под артиллерийским огнем и бомбежками вражеской авиации ценою страшных потерь. Вспоминая великий подвиг наших старших товарищей, мы низко склоняем головы перед теми, кто героически защищал Сталинград, кто трудился на предприятиях, снабжая фронт всем необходимым, перед теми, кто восстанавливал разрушенный город. Мы в неоплачиваемом долгу пред ними.
От имени всего нашего коллектива поздравляю ветеранов, тружеников тыла и всех жителей города-героя с днем Сталинградской победы! Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над головой, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия! С праздником!
Реклама
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"03.02.2021 11:12
Общество 03.02.2021 11:12
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежность02.02.2021 20:14
Общество 02.02.2021 20:14
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии Паулюса02.02.2021 20:06
Общество 02.02.2021 20:06
Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской области02.02.2021 16:23
Общество 02.02.2021 16:23
В Волгограде легендарному танку Т-34 «Челябинский колхозник» вернули молодость02.02.2021 16:07
Общество 02.02.2021 16:07
Лучший учитель России увезет из Волгограда в Ростов-на-Дону хрустального пеликана02.02.2021 15:51
Общество 02.02.2021 15:51
В Волгоградской области уволился главврач Калачевской ЦРБ02.02.2021 15:40
Общество 02.02.2021 15:40
Расскажите про Илюшу: волонтеры с шариками спасают жизнь тяжелобольного мальчика из Фролово Волгоградской области02.02.2021 15:03
Общество 02.02.2021 15:03
Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосе02.02.2021 14:54
Общество 02.02.2021 14:54
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще пятерых человек02.02.2021 13:21
Общество 02.02.2021 13:21
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: Каждый должен помнить подвиг Советского Солдата02.02.2021 12:01
Общество 02.02.2021 12:01
«Ура Сталину! Ура Победе!»: спустя 78 лет в Волгограде воссоздали митинг победителей02.02.2021 10:27
Общество 02.02.2021 10:27
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования близким Максима Загорулько02.02.2021 09:57
Общество 02.02.2021 09:57
В святой для волгоградцев день скончался участник Сталинградской битвы Максим Загорулько02.02.2021 09:05
Общество 02.02.2021 09:05
На мосту через Волжскую ГЭС стартовал сезон большого ремонта и длинных пробок02.02.2021 08:31
Общество 02.02.2021 08:31
Реклама