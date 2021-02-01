Экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» в 2020 году выросла до 81,5 млрд рублей

Экономика 01.02.2021 13:45
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01.02.2021 13:45


Чистая прибыль банка «Открытие» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 81,5 млрд рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году (47,2 млрд рублей). Положительное влияние на финансовый результат оказали рост кредитного портфеля и его доли в структуре активов банка, изменение резервов, а также получение дивидендного дохода от дочерних компаний. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
По итогам 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 268 млрд рублей (+12%) до 2,6 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов в 2020 году увеличился на 273 млрд рублей (+15% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 56% на 1 января 2021 года (против 50% на 1 января 2020 года).
Кредитный портфель юридических лиц вырос в 2020 году на 153 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+9% без учета валютной переоценки). Объем выданных в 2020 году корпоративных кредитов составил 1 192 млрд рублей, что на 27% выше, чем за 2019 год; объем выданных кредитов клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 160 млрд рублей (+13% по сравнению с прошлым годом).
Кредитный портфель физических лиц вырос в 2020 году на 120 млрд рублей (+32% без учета валютной переоценки) до 495 млрд рублей. За 2020 год банк выдал более 280 млрд рублей розничных кредитов, что на 20% больше по сравнению с 2019 годом.
Портфель ценных бумаг банка по итогам 2020 года сократился на 128 млрд рублей и составил 671 млрд рублей или 26% от активов банка. Сокращение обусловлено выбытием непрофильных активов.
Общий объем средств клиентов по итогам 2020 года увеличился на 173 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (+7% без учета валютной переоценки). При этом средства юридических лиц выросли на 110 млрд до 941 млрд рублей (+10% без учета валютной переоценки). Средства частных клиентов увеличились на 64 млрд до 970 млрд рублей (+3% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов доля текущих счетов составила 39% (27% на конец 2019), что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования.
Чистая прибыль банка «Открытие» в 2020 году выросла на 73% до 81,5 млрд рублей.
Чистый процентный доход, ключевой источник операционного дохода банка, увеличился по итогам 2020 года на 6% до 63 млрд рублей. При этом по итогам второго полугодия 2020 года рост чистого процентного дохода составил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Чистый комиссионный доход банка по итогам 2020 года составил 25 млрд рублей, что сопоставимо с итогом 2019 года, несмотря на снижение в первом полугодии 2020 года.
По итогам 2020 года банк показал восстановление резервов в сумме 21 млрд рублей в связи с погашением проблемной задолженности крупными корпоративными клиентами.
В 2020 году банк получил дивиденды от дочерних компаний в размере 17 млрд рублей.
Операционные расходы за 2020 год составили 66 млрд рублей, что на 2% ниже показателя предыдущего года (67 млрд рублей).
Регуляторный капитал банка за 2020 год вырос на 24 млрд рублей (+8%) до 336 млрд рублей за счет положительного финансового результата.
Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 января 2021 года Н1.0 составил 13,9% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 128% (при пороговом значении 100% для системно значимых кредитных организаций).
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

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