В Волгограде полувековой Дворец культуры дождался капитального ремонта

Общество 01.02.2021 14:30
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01.02.2021 14:30
Проектная документация на проведение капитального ремонта и восстановление исторического фасада здания ДК Тракторозаводского района Волгограда получила положительное заключение экспертов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ, эксперты пришли к выводу, что ремонт Дворца культуры, который является объектом культурного наследия регионального значения, возможен в соответствии с представленной документацией.
ДК Тракторозаводского района, известный также как "ДК Алюминиевого завода", был построен в 1967 году по проекту архитекторов Фиалко И.Е. и Дынкина К.В. Здание представляет собой образец культурно-просветительского периода 1970-х годов с элементами неоклассицизма. Главный фасад четырехэтажного ДК обращен на площадь, сформированной тремя улицами - им. Дзержинского, им. Шурухина и им. Жолудева.
Полвека назад Тракторозаводский район Волгограда застраивался в соответствии с генеральным планом города Волгограда, утвержденным советом Министров РСФСР в августе 1962 года. В его основу был заложен принцип комплексной застройки. В Тракторозаводском районе одной из составляющих такого комплекса является улица имени Дзержинского, а Дом культуры - элементом застройки этой улицы. В самом ДК центром композиции является зрительный зал на 800 мест, вокруг которого расположены фойе, клубные помещения и спортивный зал. В здании ДК к предметам охраны объекта культурного наследия регионального значения относится декоративное крупное мозаичное панно работы Петра Чаплыгина, выполненное в технике росписи эмалями и глазурями. А также декоративное убранство помещений и колонны.
Общее состояние здания Дворца культуры считается удовлетворительным, за исключением кровли, водосточной системы и фасада. Проектной документацией предусмотрены ремонтно-реставрационные работы фасада Дворца культуры, цоколя, отмостки и кровли. Так, строители восстановят гранитные ступени, заделают трещины в кирпичных стенах, переложат наиболее поврежденные участки кладки, восстановят штукатурный слой, отделочные слои и прочее. В рамках ремонта кровли будут заменены водосборные желоба, трубы водосточной системы и кровельное ограждение.
Благоустройство прилегающей к ДК территории этим проектом не предусмотрено.
Напомним, что обновлением территории в Тракторозаводском районе Волгограда в прошлом году занялась администрация города. Возле ДК Тракторозаводского района со стороны улиц Дзержинского, Жолудева и Шурухина посадили деревья, реконструировали фонтан, установили арт-фонари ручной работы, изображающих музыкантов. А вдоль улицы Жолудева разместили различные игровые и спортивные комплексы. Осенью прошлого года был определен подрядчик на выполнение работ по благоустройству еще одного участка улицы Дзержинского - территории площадью более шести тысяч квадратных метров, которая расположена между районным ДК и домом № 24.
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