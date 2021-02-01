Сразу двое 40-летних умерли от коронавируса в Волгограде

Здравоохранение 01.02.2021 12:48
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01.02.2021 12:48
Шесть человек скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки, из них двое 40-летних жителей Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном оперативном штабе, 44-летний мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии - точную дату и способ заражения определить не смогли. У него диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией, спасти пациента не удалось. С таким же диагнозом поступила в больницу и 47-летняя женщина. В отличие от мужчины она, почувствовав первые признаки недомогания, сразу обратилась к врачам. Лечилась пациентка амбулаторно, без положительной динамики, поэтому ее госпитализировали. У женщины на фоне COVID-19 развилась двухсторонняя пневмония.
От коронавируса также скончалась 84-летняя жительница Волгограда, 68-летний житель Фроловского района, 64-летний мужчина из Камышина и 57-летний житель Новониколаевского района.
Всего в Волгоградской области от коронавируса умерли 614 человек. За сутки COVID-19 был выявлен у 237 жителей региона, а 225 человек вылечились от коронавируса. В лидерах по заболеваемости находятся Волгоград и Волжский, а также Среднеахтубинский, Михайловский, Камышинский и Ленинский районы.
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