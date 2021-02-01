Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» - в поисках новых исторических фактов

Общество 01.02.2021 10:21 Новости компаний
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01.02.2021 10:21 Новости компаний
Молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжают восстанавливать исторические корни Котельниковской земли.
Особый интерес для инициативной группы «Котельниково – Земля Героев» вызвали сведения об археологических находках у хутора Верхне-Яблочного Котельниковского района в начале XX века - сарматском наследии.
За разъяснениями волонтеры ГОКа обратились в историко-краеведческий музей г. Котельниково. Директор музея Владимир Ахметов рассказал, что на территории Котельниковского района когда-то населяло сообщество древних воинов и кочевников.
Об этом свидетельствуют данные многочисленных археологических экспедиций и раскопок сарматских курганов. Сарматы - это кочевники, населявшие степи Нижнего Поволжья примерно тысячу лет - с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. Племена жили в междуречье Волги и Дона, были очень высокоразвитым обществом и великолепно адаптированы для жизни в степной зоне. Занимались сарматы скотоводством, но на весь мир прославились как прекрасные воины. По словам историков, им покорилась Европа и именно сарматы стали прообразами средневековых рыцарей.
Активисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» не собираются останавливаться на достигнутом и уверены, что найдут еще немалосвидетельств, которые доказывают, что Котельниковская земля достойна нести звание земли Героев.
Напомним, что она приобрела известность как родина известных казачьих атаманов Степана Разина и Емельяна Пугачева - оба, согласно летописи, родились в станице Зимовейской (ныне - станица Пугачевская). Здесь же произошли судьбоносные события в годы Великой Отечественной войны, повлиявшие на ход истории.
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