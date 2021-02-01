Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» - в поисках новых исторических фактов





Молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжают восстанавливать исторические корни Котельниковской земли.

Особый интерес для инициативной группы «Котельниково – Земля Героев» вызвали сведения об археологических находках у хутора Верхне-Яблочного Котельниковского района в начале XX века - сарматском наследии.

За разъяснениями волонтеры ГОКа обратились в историко-краеведческий музей г. Котельниково. Директор музея Владимир Ахметов рассказал, что на территории Котельниковского района когда-то населяло сообщество древних воинов и кочевников.

Об этом свидетельствуют данные многочисленных археологических экспедиций и раскопок сарматских курганов. Сарматы - это кочевники, населявшие степи Нижнего Поволжья примерно тысячу лет - с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. Племена жили в междуречье Волги и Дона, были очень высокоразвитым обществом и великолепно адаптированы для жизни в степной зоне. Занимались сарматы скотоводством, но на весь мир прославились как прекрасные воины. По словам историков, им покорилась Европа и именно сарматы стали прообразами средневековых рыцарей.

Активисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» не собираются останавливаться на достигнутом и уверены, что найдут еще немалосвидетельств, которые доказывают, что Котельниковская земля достойна нести звание земли Героев.