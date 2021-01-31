Штрафы и аресты: в Волгограде суд наказал свыше 30 участников митинга





Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности 31 участника сегодняшнего незаконного митинга. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, 28 человек оштрафованы на 10 тысяч рублей за явку на несанкционированную акцию. Одного правонарушителя подвергли административному аресту сроком на 5 суток. Е ще по одному делу заседание отложено на 3 февраля.

Кроме того, райсуд наложил на одного гражданина штраф в размере 7500 рублей за нарушение масочного режима. Другого участника несогласованного публичного мероприятия арестовали на трое суток за неповиновение законному распоряжению полицейского. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.