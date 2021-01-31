Здравоохранение 31.01.2021 15:03
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31.01.2021 15:03
Четверо жителей Волгоградской области лечились амбулаторно от коронавирусной инфекции, но без положительной динамики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный региональный штаб, их смерть от COVID-19 подтверждена за минувшие сутки. От этого вируса скончался и 78-летний житель Камышинского района, но способ и точную дату его заражения установить не удалось.
В числе новых жертв коронавируса 66-летний волгоградец, 65-летний житель Урюпинского района, 60-летняя женщина из Светлоярского района и 54-летний мужчина из Алексеевского района. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Всего от коронавируса в регионе скончались 608 человек, выявлено 43,4 тысячи случаев заболевания, из них 214 – за минувшие сутки. 233 человека завершили лечение от COVID-19.
Больше всего новых случаев заражения по-прежнему выявляется в областном центре. В Волгограде коронавирус за сутки был диагностирован у 136 человек. В основном это люди трудоспособного возраста от 30 до 49 лет – 86 человек, а также предпенсионеры и пенсионеры.
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