Под Волгоградом таксисты-конкуренты не поделили дорогу и ранили ребенка





В результате столкновения двух автомобилей такси в Волжском пострадал 6-летний пассажир одной из машин. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 21:00 на улице Пушкина, где столкнулись два автомобиля марки «Renault Logan» с символикой «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

По предварительной информации, при перестроении один таксист не предоставил преимущество в движении конкуренту, который двигался в попутном направлении по улице Пушкина со стороны кольца «ВПЗ». Маленького пассажира, получившего травмы в ДТП, доставили в медицинское учреждение.



