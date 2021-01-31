Общество

Волгоградская епархия отмечает 30-летний юбилей

Общество 31.01.2021 08:35
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31.01.2021 08:35


Сегодня Волгоградская епархия отмечает 30-летие со дня своего образования. Как сообщили ИА «Высота 102» в епархии, историческое решение было принято 31 января 1991 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 
Юбилейные праздничные мероприятия начнутся в Свято-Духовом монастыре с Божественной литургии, которую возглавит правящий архиерей митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. 
Земли современной Волгоградской области ранее относились попеременно к Казанской, Астраханской и Саратовской епархиям. Решением Священного Синода РПЦ Волгоградскую епархию выделили из состава Саратовской. Правящим архиереем был назначен архиепископ Берлинский и Лейпцигский Герман (Тимофеев). Он подал прошение и ушел на покой два года назад. Из рук владыки Германа священное служение воспринял епископ Феодор (Казанов). 28 декабря 2018 года его назначили главой Волгоградской митрополии, а 3 января 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел Феодора в сан митрополита.

В Волгоградской епархии отмечают, что Владыка Герман и владыка Феодор принадлежат к одной духовной семье – знаменитому Александро-Невскому братству. До прибытия в Волгоград владыка Феодор возглавлял кафедру в городе Переславль-Залесский, на родине святого благоверного князя Александра Невского. На переславской земле святой князь родился и провел детские годы. А на волгоградской, где ранее находилось государство Золотая Орда, заложил семя христианской веры.
Сегодня Волгоградская епархия состоит из 11 благочиний. В ней более 150 священнослужителей, 128 храмов, 20 часовен, 10 молитвенных комнат, один женский и один мужской монастыри.
Фото документа из Государственного архива Волгоградской области

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