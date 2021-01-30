Здравоохранение

Отказалась ехать в больницу: медики не смогли спасти пожилую волгоградку с COVID-19

Здравоохранение 30.01.2021 18:39
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30.01.2021 18:39


Четверо женщин и один мужчина скончались от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперштаб, самой молодой жительницей региона, погибшей от COVID-19, оказалась 44-летняя жительница Калачевского района.
Заболевшая сразу обратилась за помощью медиков - при первых симптомах. Врачи прописали ей домашнее лечение, но положительная динамика не наступала. Пациентку отправили в инфекционный госпиталь при Калачевской ЦРБ, где она и скончалась.
Остальным троим погибшим было от 60 до 78 лет. 63-летняя жительница Волгограда первые дни после заболевания лечилась сама.  На дом врача вызвала только через четыре дня. Медики намеревались положить пенсионерку в больницу, но та от госпитализации отказалась. Через день, когда самочувствие резко ухудшилось. она уже сама вызвала скорую помощь. Женщину срочно увезли в ковидное отделение больницы №4. Медики не смогли спасти пожилую пациентку.
За минувший день в Волгоградской области выявлено 243 случая заболевания коронавирусом. Основная масса случаев заражения выявлена в Волгограде (64) и Волжском (49). Среди муниципальных образований на первом месте по числу заболевших за сутки - Камышинский (16), Городищенский и Михайловский районы (по 14 случаев). Чаще всего инфекцию выявляли у граждан в возрасте от 50 до 64 лет.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 43111 случаев коронавируса. 603 человека скончались.

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